Trzy lata programu AFGAN

W marcu w trakcie konferencji naukowej „Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), naukowcy podsumują efekty prac przeprowadzonych w ciągu trzech lat trwania projektu.

- Minęły już trzy lata realizacji projektu naukowego „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym”. W minionym okresie w ramach konsorcjum zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach wybuchowych. Przyczyniły się one do opracowania propozycji rozwiązań konstrukcji energochłonnych możliwych do praktycznego wykorzystania w poprawie ochrony biernej żołnierzy, analizy obrażeń doznanych w trakcie zdarzenia, ich wpływu na odległe rokowanie - powiedział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Warto przypomnieć, że wyróżnieni na konferencji SOMOS 58th Annual Meeting zostali: ppłk lek. Marcin Wojtkowski oraz mjr lek. Jakub Ziółek z Kliniki Ortopedii i Traumatologii WIM.

Pierwszy raz w prawie 60-letniej historii wyróżniono badania lekarzy spoza Stanów Zjednoczonych. Główną nagrodę w konkursie prac naukowych zaprezentowanych na konferencji zdobyła praca lekarzy z WIM, zajmujących się badaniem żołnierzy rannych i poszkodowanych w efekcie wybuchu improwizowanych ładunków wybuchowych w Afganistanie (tzw. Projekt AFGAN).