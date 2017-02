"Gazeta Polska Codziennie": 12 tysięcy ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej na Mazowszu

Zgodnie z założeniami MON Obrona Terytorialna ma m.in. współpracować z wojskami operacyjnymi w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, samodzielnie prowadzić działania bojowe oraz organizować samoobronę lokalną – przypomina gazeta.

- Zainteresowanie Obroną Terytorialną na Mazowszu okazało się niemałe. Na terenie administrowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie do podległych mu 12 wojskowych komend uzupełnień zgłosiło się już ponad 12 tys. ochotników – powiedział "Gazecie Polskiej Codziennie" kpt. Sylwester Kulik z warszawskiego sztabu.

Motywacje osób zgłaszających się są różne – pisze gazeta.

- Jedni chcą się sprawdzić jako żołnierze i są to głównie osoby do tej pory niemające żadnego związku z wojskiem. Inni deklarują chęć zasilenia szeregów żołnierzy zawodowych poprzez Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Są też tacy, którzy chcą coś jeszcze dla kraju zrobić, często (są) to byli żołnierze zawodowi – wyjaśnia kpt. Kulik.

Dziennik wskazuje również, opierając się na rozmowach z przedstawicielami radomskiej WKU, na przesłanki patriotyczne i możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa kraju.