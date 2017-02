Prof. Mark Lebwohl broni profesora Roberta A. Schwartza, ojca Edmunda Jannigera

Edmund Janniger i Antoni Macierewicz

Foto: By Unknown (Released on Flickr under a CC-BY license by "Rutgers Council on Public and International Affairs" with no further author information) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Członek rady dyrektorów Amerykańskiej Akademii Dermatologii oraz kierownik Katedry Dermatologii na nowojorskiej Icahn School of Medicine at Mount Sinai, stanął w obronie ojca Edmunda Jannigera - profesora Roberta A. Schwartza.