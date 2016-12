Polscy żołnierze na misjach Boże Narodzenie spędzą raczej na pracy

Kard. Nycz: zachęcam, by rozmowy o polityce w święta były dialogiem

Służbę w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) pełni obecnie ok. 660 wojskowych. Są nie tylko w Kuwejcie i Afganistanie, gdzie tuż przed świętami był reporter PAP, ale także w Bośni i Hercegowinie, Iraku, Kosowie i Republice Środkowoafrykańskiej.

Prawdopodobnie najwięcej czasu na świętowanie będą mieli lotnicy, którzy służą obecnie w Kuwejcie i wspierają operację Inherent Resolve (ang. OIR), którą prowadzi globalna koalicja przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. Polacy na samolotach F-16 wykonują zadania rozpoznania lotniczego nad terytorium Iraku. Loty są prowadzone przez sześć dni w tygodniu. Niedziele są wolne.

"W święta wykonujemy normalne zadania operacyjne. Jedynie niedziela, pierwszy dzień świąt będzie wolny, ale w wigilię Bożego Narodzenia, jak również w drugi dzień świąt wykonujemy normalne loty rozpoznawcze na rzecz operacji Inherent Resolve" – powiedział PAP dowódca PKW OIR Kuwejt płk. pil. Tomasz Jatczak. Jak ocenił, Boże Narodzenie na misji będzie wyglądało nie tak świątecznie, jak w kraju.

"Żołnierze będą mieli chwilę oddechu i refleksji i czas na kontakty z rodzinami przede wszystkim w godzinach popołudniowych w niedzielę, 25 grudnia. W kolejnych dniach, godzinach będzie normalnie wykonywali wszystkie zadania operacyjne. Operacja trwa. Jesteśmy tu potrzebni" – dodał.

Płk Jatczak poinformował też, że loty zawsze wykonywane są w składzie dwóch samolotów. "Jeden z jest wyposażony w zasobnik rozpoznania obrazowego DB-110. Drugi leci w jego osłonie i wyposażony jest w zasobnik celowniczy Sniper, który również służy w pewnych elementach do wykonywania zdjęć i do wykonywania rozpoznania obrazowego" - powiedział.

Jedna misja trwa przeciętnie 4-5 godzin i jest połączona z co najmniej jednym tankowaniem w powietrzu. Po powrocie zebrane dane są poddawane analizie, a następnie przesyłane do dowództwa, które znajduje się w Katarze. Według dowódcy kontyngentu materiały rozpoznawcze są bardzo przydatne, a polski kontyngent jest ceniony przez przełożonych za jakość zdjęć i analiz oraz terminowość ich dostarczenia. "Otrzymaliśmy wiele pochwał i jesteśmy doceniani. Świadczy o tym fakt, że z każdym tygodniem dostajemy więcej zadań" – powiedział pilot.

W Afganistanie polscy żołnierze biorą udział w misji Resolute Support (ang. RSM). Zajmują się tam doradzaniem i szkoleniem afgańskich sił bezpieczeństwa. Stacjonują w bazach w Bagram, Gamberi, Kandaharze i Kabulu.

Dowódca V zmiany PKW Afganistan RSM płk Marek Rakowski powiedział dziennikarzom, że w czasie Bożego Narodzenia będzie i świętowanie, i praca. "Zadania są tak ułożone, że znajdziemy czas na wigilię i pasterkę 24 grudnia i na świętowanie pierwszego i drugiego dnia świąt" – powiedział.

"Będziemy świętować, ale przede wszystkim będziemy służyć tym celom, które musimy osiągnąć, żeby Afganistan był krajem tak wolnym i demokratycznym jak wiele innych państw" – zaznaczył Rakowski. Jak zauważył, Boże Narodzenie to święta rodzinne, które żołnierze PKW spędzają z dala od rodzin.

Kapelan afgańskiego kontyngentu ks. mjr Władysław Jasica powiedział dziennikarzom, że święta na misji żołnierze zapamiętają na lata. "Te w domu piękne, wspaniałe, rodzinne, ale na pewno te, które przeżywamy tu i teraz (w Afganistanie – PAP) pozostaną w świadomości wszystkich, bo będą inne, bo zamiast żony, dzieci, mamy, najbliższych będzie kolega, z którym się dzieli pokój w kontenerze, z którym się tworzy taką rodzinną wspólnotę. W tym gronie, w tej atmosferze wzajemnej dobroci i życzliwości przeżyjemy te święta" – powiedział duchowny.

Polscy żołnierze z Bagram mieli już spotkanie wigilijne w czwartek z udziałem szefa MON Antoniego Macierewicza i gości z amerykańskiego dowództwa. W sobotę znów we własnym gronie spotkają się przy wigilijnym stole. Tego dnia o północy czasu lokalnego w małej kaplicy w Bagram odbędzie się pasterka. Msza św. dla polskich żołnierzy w bazie Gamberi jest zaplanowana na pierwszy dzień świąt.

Jak powiedział ppłk Krzysztof Domański z tej bazy, w wigilię polscy żołnierze będą pracować. "Pracujemy tu bez przerwy, gdyż jesteśmy na ziemi afgańskiej i wykonujemy zadania związane z misją. Afgańczycy nie obchodzą świąt równo z nami, inną mają wiarę" – wyjaśnił.

Przyznał, że w Wigilię najbardziej będzie mu brakowało podzielenia się opłatkiem z rodziną. "To chyba każdemu z nas. Jesteśmy daleko od domu i tęsknimy" – przyznał oficer.

PKW OIR Kuwejt (z elementami wsparcia w innych państwach regionu) liczy ponad 120 żołnierzy. Trzon kontyngentu stanowią żołnierze z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku koło Łodzi. Na Bliski Wschód wyjechali na początku lipca. Personel naziemny spędzi na misji ok. sześć miesięcy, piloci zmieniają się co trzy miesiące. PKW OIR Kuwejt to pierwsza misja zagraniczna polskich F-16.

Trzon V zmiany PKW Afganistan RSM stanowią żołnierze 1 Brygady Pancernej z Warszawy-Wesołej. W Afganistanie służy prawie 200 Polaków, zgodnie z postanowieniem prezydenta odwód w Polsce liczy do 50 żołnierzy i pracowników wojska.