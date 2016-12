Boże Narodzenie polskich żołnierzy w Kosowie

- Drodzy żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Kosowa, Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres. Dzisiaj jesteście tutaj, na wysuniętej placówce jako największy z polskich kontyngentów wojskowych i zdaje sobie sprawę, że dla wielu z was są to pierwsze Święta spędzane poza krajem, na misji. Dlatego w imieniu Dowódcy Operacyjnego i całego Dowództwa chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego, aby wszystkie wasze marzenia się spełniły oraz szczęśliwego powrotu do domu w przyszłym roku - powiedział generał.

Następnie, kapelan por. Grzegorz Lach odczytał stosowny fragment Ewangelii, a ksiądz płk January Wątroba pobłogosławił opłatki i odczytał życzenia od Biskupa Polowego Wojska Polskiego.