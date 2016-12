Szef policji: Działaliśmy szybko i skutecznie

W rozmowie z PAP podkreślił, że blokowanie przez manifestujących wyjeżdżających z Sejmu aut stanowiło "realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia oraz innych osób". "Nie wiemy przecież, jak może zareagować kierowca. W takiej sytuacji policjanci muszą reagować. Najpierw wzywali osoby pozostające na jezdni do ustąpienia. Dopiero kiedy nie zareagowały, funkcjonariusze zastosowali chwyty transportowe i obezwładniające. To najmniej dolegliwy środek. Interwencja policji ograniczyła się do przeniesienia demonstrujących na chodnik i umożliwienia przejazdu samochodom" - podkreślił.

"Funkcjonariusze przez cały czas towarzyszyli uczestnikom zgromadzenia. Zachowywali spokój. Zareagowali dopiero wtedy, gdy demonstranci, mimo próśb o zachowanie zgodne z prawem, zaczęli wbiegać i kłaść się bezpośrednio przed nadjeżdżającymi pojazdami" - dodał.

Zaznaczył, że był w kontakcie z komendantem stołecznym policji. "Zabezpieczyliśmy nagrania pochodzące z różnych źródeł. Każdy, kto łamie prawo musi liczyć się z konsekwencjami i nie ma tu żadnej taryfy ulgowej, tak jak i nie ma, i nie będzie przyzwolenia na ataki kierowane w stosunku do policjantów, którzy tylko i wyłącznie dobrze wykonują swoje obowiązki ochraniając uczestników różnych zgromadzeń" - podkreślił.

Dodał, że jest za wcześnie, by definitywnie oceniać to, co zostało zarejestrowane. "Analizujemy materiały. Jeżeli doszło do złamania prawa, będziemy podejmować stosowne kroki. Jesteśmy w stałym kontakcie z prokuraturą i to prokuratorzy dokonują ostatecznie oceny prawno-karnej. To dobry model współpracy. Do tej chwili nikt nie został zatrzymany, nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów" - poinformował.

Wskazał, że materiały są analizowane także pod kątem działań policji. "Każde zabezpieczenie, każda interwencja może być materiałem szkoleniowym. Możemy zobaczyć z boku, jak wszystko wyglądało. Utrwalamy to, co było dobre i poprawiamy to, co korekty wymaga. Nieustannie się szkolimy" - zaznaczył.

"Policjanci działali profesjonalnie i spokojnie, z zachowaniem szacunku do każdego z uczestników tych wydarzeń" - dodał odnosząc się do piątkowego zabezpieczenia.

Pytany z kolei, z czego wynikała decyzja o ściągnięciu na weekend do Warszawy dodatkowych sił policyjnych, komendant odpowiedział, że był to efekt "obciążenia warszawskich policjantów". "W Warszawie na weekend zaplanowanych było wcześniej kilkanaście innych zabezpieczeń, w tym mecz Legii. Wszystkie te wydarzenia, które niespodziewanie się skumulowały, sprawiły, że sięgnęliśmy po wsparcie z innych województw. Ale to też nie jest sytuacja wyjątkowa. Kiedy w jakimś mieście dzieje się coś, co albo w sposób planowany, albo - jak miało to miejsce - w sposób nagły, wymaga zwiększonych sił, komendanci wojewódzcy wspierają się nawzajem. Tak było i tym razem. Sytuacja miała charakter nagły i dynamiczny" - powiedział.

W piątek w Sejmie posłowie opozycji zablokowali mównicę sejmową. Była to reakcja na planowane zmiany w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie oraz na wykluczenie z obrad jednego z posłów PO. Potem Sejm, głosami głównie posłów PiS, uchwalił m.in. przyszłoroczną ustawę budżetową - wobec blokady mównicy obrady odbyły się nie na sali plenarnej, lecz w sali kolumnowej. Przed Sejmem odbyła się zaś manifestacja, podczas której wyrażano poparcie dla pełnej obecności mediów w Sejmie i dla polityków blokujących mównicę. W nocy demonstranci próbowali blokować wyjeżdżających z Sejmu przedstawicieli rządu i PiS.

Materiały z wydarzeń przed Sejmem policja przekazała warszawskiej prokuraturze okręgowej.