Macierewicz w Rzeszowie: jestem pod wrażeniem stanu przygotowań brygady WOT

Macierewicz w Rzeszowie spotkał się także m.in. z uczniami klas wojskowych, którzy chcą służyć w wojskach terytorialnych.

Na konferencji prasowej szef resortu ON chwalił stan przygotowań do powstania podkarpackiej brygady. "To pierwsza inspekcja (...) i jestem pod wrażeniem stanu przygotowań brygady, bardzo licznej obecności ochotników, (…) jej uzbrojenia, gotowości do podjęcia działań w strukturze wojsk obrony terytorialnej kraju" - mówił Macierewicz.

Nawiązując do spotkania z uczniami zaznaczył, że w sumie zgłosiło się już ponad 2 tys. ochotników, którzy "będą zdolni do wypełniania zadań, jakie ustawa stawia przed wojskami obrony terytorialnej kraju".

Macierewicz podziękował całej kadrze wojskowej za tworzenie brygady, podkreślając, że stopień "ukompletowania brygady już dzisiaj jest naprawdę rewelacyjny i wskazuje na wspaniałą pracę kadry wojskowej".

"Przede wszystkim dziękuję polskiej młodzieży, której odzew jest tak silny, iż możemy dzisiaj powiedzieć z absolutną pewnością, że wojska obrony terytorialnej powstaną i wzmocnią w sposób zasadniczy polskie zdolności obronne" - powiedział minister.

Z końcem obecnego roku ma zakończyć się budowa struktur podkarpackiej brygady, a na początku przyszłego roku rozpocząć mają się szkolenia żołnierzy. Docelowo w brygadzie służyć ma 3,5 tys. żołnierzy.

Ustawę powołującą z początkiem przyszłego roku Wojska Obrony Terytorialnej, jako odrębny rodzaj sił zbrojnych - obok sił lądowych powietrznych, morskich i specjalnych - Sejm uchwalił 16 listopada.

W 2019 r. w nowej formacji ma służyć 53 tys. żołnierzy.

WOT mają współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolne do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych. Pierwszeństwo w przyjęciu do WOT mają mieć członkowie organizacji paramilitarnych i absolwenci klas wojskowych. Służba ma trwać od 12 miesięcy do 6 lat (dwa pełne okresy szkoleniowe), z możliwością przedłużenia.

Ustawa przewiduje wypłacanie żołnierzom WOT świadczeń w podobnym zakresie, jak żołnierzom rezerwy powołanym na ćwiczenia wojskowe. Oprócz tego ma być przyznawany comiesięczny dodatek "za gotowość bojową". Łącznie będzie to ponad 500 zł dla żołnierza i ponad 600 zł dla oficera.

Do 2019 r. koszty tworzenia i funkcjonowania WOT rząd szacuje na 3,6 mld zł. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (dwie w woj. mazowieckim i po jednej w pozostałych województwach). W pierwszej kolejności mają powstać brygady w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz cztery bataliony - w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach.