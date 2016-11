IPN podejmie współpracę edukacyjną z Komendą Główną Policji

IPN: Opinia Instytutu Sehna ws. teczki "Bolka" do 31 stycznia

Program edukacyjny, realizowany wspólnie przez IPN i policję, potrwa od lutego do jesieni przyszłego roku i ma mieć charakter cykliczny. Obejmie ok. 300 szkół ponadgimnazjalnych, w których kształci się ok. 22 tys. uczniów w mundurowych klasach policyjnych.

"Kluczowy projekt, który przygotowujemy nosi tytuł +Policjanci w służbie historii+. Jego celem jest odnalezienie miejsc pamięci związanych z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii, a następnie popularyzacja wiedzy o tych miejscach i objęcie ich opieką" - powiedziała w piątek PAP zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN Justyna Skowronek.

Jak podkreśliła, dzięki nowej współpracy obu instytucji, młodzież będzie mogła zapoznać się m.in. z najciekawszymi biografami tych polskich policjantów, których postawa do dziś jest wzorem służby ludziom i Polsce.

W ramach współpracy IPN z policją planowane są również szkolenia dla nauczycieli z policyjnych szkół mundurowych, a także udział historyków Instytutu na lekcjach historii w szkołach. Badacze IPN wspólnie z nauczycielami będą mogli przedstawić konkretne zagadnienia związane z policją państwową II RP, a także zachęcić do udziału w innych projektach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej.