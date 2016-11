Pilica - Systemy przeciwlotnicze dla polskiej armii

– System „Pilica” będziemy stale doskonalić i rozwijać, żeby polskie Siły Zbrojne dysponowały coraz bardziej zaawansowanym i skutecznym sprzętem – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Kontrakt szacuje się na kwotę 746,15 mln złotych. Umowa podpisana w Tarnowie zakłada, że w latach 2019-2022 Siły Zbrojne RP otrzymają 6 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich bardzo bliskiego zasięgu „Pilica”.

- Ten zestaw jest niesłychanie dla bezpieczeństwa Polski potrzebny, tak jak Wisła, zestaw dalekiego zasięgu tak ten - krótkiego - podkreślił szef MON Antoni Macierewicz.

Minister zwrócił uwagę na wielowymiarowość zmian w polskiej armii: Chcę połączyć ten obraz, chcę, aby państwo widzieli, że modernizacja techniczna nie jest alternatywą dla modernizacji strukturalnej, jaką przynosi obrona terytorialna kraju - odwrotnie, to są dwa elementy, które równolegle wzmacniają polską armię, są ze sobą ściśle związane i razem sprawiają, że mamy szansę na taką obronę, która sprawi, że będziemy bezpieczni bez względu na zagrożenia, bo one rzeczywiście wzrastają - zaznaczył minister Macierewicz nawiązując do wizyty w 3. Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

Co ważne w zakresie utrzymania gotowości do wykonania zadań w warunkach kryzysu i wojny, zamówienie na zestawy PILICA realizują podmioty krajowe.