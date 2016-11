Macierewicz do oficerów rezerwy: współtworzycie elitę armii, która się zmienia

"Powiększacie dzisiaj kadrę Wojska Polskiego, stanowiąc jej rzeczywistą elitę. Przyszliście nie z woli zewnętrznego rozkazu, nie z przymusu, przyszliście, bo uważaliście, że ojczyzna was potrzebuje" - powiedział szef MON.

Zaznaczył, że wśród promowanych są przedstawiciele różnych środowisk i zawodów. "Współtworzycie dzisiaj elitę armii. Przyszliście wraz z tą wielką falą patriotyzmu polskiego, która wznosi się w ostatnich latach, przekształca naszą ojczyznę i przekształca armię. Wy będziecie istotnym czynnikiem tę armię współkształtującym. Ona się zmienia, ona jest nowa" - powiedział, przypominając zniesienie limitu maksymalnie 12 lat służby szeregowych oraz ograniczeń liczby awansów oficerskich i podoficerskich.

"Przychodzicie do armii, w której zmieniany jest także korpus generalski; ponad 20 generałów mianowano w ciągu ostatniego roku i tyle samo przeszło do rezerwy. To nowa armia, także strukturą swoją, rychło już zasilona będzie przez ponad 50-tysięczną formację obrony terytorialnej" - mówił, nawiązując do ustawy, która przewiduje utworzenie od przyszłego roku Wojsk Obrony Terytorialnej jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych.

Podkreślił także znaczenie nowoczesnego wyposażenia i decyzji NATO o rozmieszczeniu sojuszniczych jednostek na wschodnich obrzeżach obszaru traktatowego, w tym w Polsce. "Ale - zastrzegł - siła Polski leży w polskiej armii, ale siła tej armii jest w waszych rękach i jest w tej wielkiej tradycji, którą symbolizuje Grób Nieznanego Żołnierza (...), ale siłę tej armii stanowi wielka wiara narodu polskiego, najlepiej symbolizowana przez krzyż Jana Pawła II stojący tu, na placu Piłsudskiego".

Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Gocuł powiedział: "Podnosimy do godności oficerskiej przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych, którzy swoją postawą wyrażają odpowiedzialność za pomyślność i przyszłość naszego kraju. Wojsko Polskie zyskuje dziś oficerów, którzy w istotnej mierze wpłyną na kształt, jakość oraz wizerunek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Aktu promocji 176 podporuczników i podporuczników marynarki dokonali I zastępca szefa SGWP gen. dyw. Michał Sikora i zastępca szefa Sztabu gen. bryg. Jan Dziedzic; w uroczystości wzięli udział najwyżsi dowódcy. Wyróżniono także żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach. Ordynariusze różnych wyznań udzielili błogosławieństwa nowo mianowanym oficerom.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza i defiladą pododdziałów.