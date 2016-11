Andrzej Duda o współpracy wojskowej Polski i Niemiec

Prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Joachim Gauck odwiedzili kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

Prezydent Polski, pytany o współpracę wojskową Polski i Niemiec m.in. na Bałtyku, powiedział, że był to jeden z tematów jego rozmów z prezydentem Gauckiem. - Trzeba sobie jasno powiedzieć, że tych obszarów współpracy jest - poza wielonarodowym korpusem Północ-Wschód, czyli jednostką Sojuszu - co najmniej kilka, i to dużych - zaznaczył prezydent Polski.

Prezydent przypomniał zawartą kilka lat temu umowę o współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi wojskami lądowymi, zwrócił uwagę na wspólne niemiecko-polskie centrum kierowania działaniami okrętów podwodnych na Bałtyku. - Mamy zawartą umowę o zacieśnionej współpracy pomiędzy polskimi a niemieckimi siłami powietrznymi. Mamy pierwszą zawartą umowę o współpracy naszych marynarek wojennych - wymienił prezydent Polski. - Ta współpraca cały czas się toczy. To właśnie w ramach tych umów ta współpraca jest cały czas zacieśniana - dodał Duda.

Prezydent nawiązał też do współpracy z Niemcami przy modernizacji polskich sił zbrojnych. - To są kwestie zawsze otwarte. To są kwestie procedur przetargowych. Jeżeli chodzi o te elementy modernizacyjne, to popatrzmy choćby na wojska pancerne, kwestie kontraktu związanego z leopardami, a także modernizacji leopardów, gdzie ta modernizacja między Polską a Niemcami jest bardzo skonkretyzowana i bardzo zaawansowana. Faktycznie także w dziedzinie sprzętowej ta współpraca jest. Wierzę w to, że ona będzie się zacieśniała - powiedział.

Duda wyraził przekonanie, że budowanie "infrastruktury bezpieczeństwa dla obrony pewnego systemu wartości" jest dla Polski i Niemiec bardzo istotne.

- Zwłaszcza w kontekście wszystkich niebezpieczeństw, które z południa i ze wschodu potencjalnie się czają. Nie wspomnę tu o zagrożeniu terrorystycznym - zaznaczył.