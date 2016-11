Prezydent wręczył nominacje generalskie

Andrzej Duda we wtorek w Pałacu Prezydenckim wręczył awanse generalskie i admiralskie 14 oficerom. Jeden awans - jedyną tegoroczną nominację admiralską - prezydent wręczył wcześniej w Gdyni.

"Wręczając panom generałom te nominacje (...) głęboko wierzę, że wręczam je ludziom, którzy bohaterstwo, miłość ojczyzny, determinację w budowaniu silnej Polski, bezpiecznej Polski, mają głęboko w sercu. A oprócz tego mają drugą rzecz niezbędną - umiejętności, wiedzę, którą nabyliście państwo w czasie studiów, którą nabyliście państwo w czasie wielu lat dotychczas swojej służby dla Rzeczypospolitej. Macie jeszcze trzeci niezwykle ważny element, doświadczenie" - mówił prezydent.

"Po zwycięstwie, które odniosło polskie społeczeństwo na przełomie lat 80. i 90., wyzwalając się zza żelaznej kurtyny, z oków komunistycznego systemu, czas na budowę silnej, sprawnej, dobrze wyposażonej polskiej armii" - mówił. Według prezydenta, wymaga to "przygotowania i wprowadzenia doskonalszego systemu dowodzenia", a także nabycia dla wojska nowego wyposażenia (...) które będzie odpowiadało wymaganiom współczesnego pola walki. W tym procesie - zaznaczył prezydent - będą uczestniczyli generałowie.

Prezydent zwrócił uwagę na wyzwania związane z sytuacją międzynarodową. "Żyjemy w trudnych czasach, kiedy jest wiele niepokojów na Wschodzie, na Południu, zagrożenie terrorystyczne. Nie można dzisiaj absolutnie spoczywać na laurach. (...) Dzisiaj jest sytuacja, która wymaga od nas aktywności, kreatywności i wielkiej odpowiedzialności, za bezpieczeństwo Polski i polskiego społeczeństwa" - mówił Duda.

W trakcie uroczystości, w której uczestniczyli premier Beata Szydło, szef Sztabu Generalnego i najwyżsi dowódcy, minister obrony Antoni Macierewicz wręczył awansowanym oficerom honorowe buzdygany.

Spośród tegorocznych 15 nominacji generalskich 13 było awansami na pierwszy stopień generalski - generała brygady lub kontradmirała.

Wśród nowych generałów są inspektor Sił Powietrznych oraz dwaj szefowie zarządów w Inspektoracie Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, komendant główny Żandarmerii Wojskowej i jego zastępca, dwóch dowódców brygad i jeden zastępca dowódcy dywizji w Wojskach Lądowych, jeden dowódca flotylli w Marynarce Wojennej oraz rektorzy komendanci trzech uczelni wojskowych. Generałem brygady został płk Wiesław Kukuła, który od końca września kieruje Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, które od nowego roku mają funkcjonować jako odrębny rodzaj sił zbrojnych, a wcześniej przez cztery lata dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

Pierwszy generalski stopień otrzymał też płk Cezary Wiśniewski, wyznaczony ostatnio na inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ. Od lutego, kiedy Macierewicz zdecydował o wznowieniu badania katastrofy smoleńskiej, Wiśniewski był inspektorem MON ds. bezpieczeństwa lotów i szefem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Wcześniej płk Wiśniewski dowodził przez cztery miesiące 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, jest też pierwszym polskim pilotem, który spędził w powietrzu tysiąc godzin na samolotach F-16.

Dwóch oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji. Są to prof. Grzegorz Gielerak, od 2007 r. dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, oraz Sławomir Pączek, który od listopada 2015 r. kieruje Departamentem Budżetowym MON, a wcześniej był szefem Zarządu Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego WP.

Tegoroczne awanse to najliczniejsze nominacje generalskie w wojsku wręczone przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pierwsza taka uroczystość odbyła się 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, druga 15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego. Ostatnie nominacje prezydent wręczył w Dniu Podchorążego - rocznicę wybuchu powstania listopadowego, a nie jak zazwyczaj 11 listopada.

Na początku miesiąca RMF FM podało, że nominacji nie będzie 11 listopada, ponieważ prezydentowi "nie do końca podobają się niektóre kandydatury oficerów, którzy mieliby uzyskać generalskie szlify, a których przedstawił szef MON". Według rozgłośni, wątpliwości miał budzić m.in. brak generalskich kursów u niektórych wskazanych do awansu.

Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP Marek Magierowski dementował te sugestie.

11 listopada prezydent Duda wręczył akt pośmiertnego mianowania płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady.

Od 29 listopada w liczącym ok. 100 tys. żołnierzy Wojsku Polskim jest ok. 80 generałów i admirałów. Stanowisk, którym odpowiadają etaty generalskie i admiralskie, jest ok. 120.