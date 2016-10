Kozubal: Caracale odleciały, ale czym poleci wojsko

Foto: Fotorzepa/Waldemar Kompała

Jeżeli prawdą jest to, o czym mówi opozycja, że zakupy śmigłowców dla wojska zostały złożone na ołtarzu rządowego programu 500 plus i tworzenia tzw. armii Macierewicza (tak były wicepremier z PO Tomasz Siemoniak nazywa obronę terytorialną), to dzisiaj w armii powinien być dzień żałoby.