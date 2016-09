Andrzej Duda wręcza nagrody za pracę funkcjonariuszy w czasie ŚDM i szczytu NATO

Prezydent Andrzej Duda osobiście wręcza wyróżnienia 50 funkcjonariuszom - po 10 z każdej formacji - z BOR, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wręcza listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymują zarówno funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, czyli bezpośrednio biorący udział w zabezpieczeniu, jak i ich dowódcy.

W całym kraju wyróżniono w sumie 30 tys. funkcjonariuszy, w tym 20 tys. policjantów. Wyróżnienia i nagrody to średnio 1000 zł. Obecni w Legionowie to przedstawiciele tych 30 tys. W uroczystości biorą też udział: szef BBN Paweł Soloch, wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński oraz dowódcy poszczególnych służb, m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Prezydent i minister spraw wewnętrznych wręczają policjantom wyróżnienia na placu manewrowym Centrum Szkolenia policji w Legionowie. To tu podczas ŚDM i szczytu NATO działało Policyjne Centrum Dowodzenia, w którym ponad 100 funkcjonariuszy, przez 24 godziny na dobę nadzorowało i koordynowało zabezpieczenie obu wydarzeń, w tym działanie sztabów – w Warszawie, Krakowie i Częstochowie.

Światowe Dni Młodzieży i związane z nimi wizyta w Polsce Franciszka przypadły na ostatni tydzień lipca. Nad bezpieczeństwem m.in. papieża czuwało ok. 800 funkcjonariuszy BOR; ponad 20 tys. policjantów zabezpieczało uroczystości w Częstochowie, Krakowie i Brzegach. W akcje zaangażowanych było też ponad 8,7 tys. strażaków PSP i ponad 7 tys. druhów z OSP, a także tysiące strażników granicznych, którzy m.in. zaangażowani byli w przywrócone na ten czas tymczasowe kontrole na wewnętrznych granicach strefy Schengen.

Szczyt NATO, który odbył się w Warszawie 8 i 9 lipca zabezpieczało ok. 7 tys. policjantów z Warszawy ale też innych województw. Istotną rolę w operacji odgrywali także funkcjonariusze BOR, pod których bezpośrednią ochroną znalazło się ok. 120 osób - m.in. głowy państw – w tym prezydent USA Barack Obama, sekretarz generalny NATO, szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych oraz szefowie międzynarodowych organizacji, takich jak ONZ czy Bank Światowy.

Tuż po wręczeniu wyróżnień na motodromie odbędą się pokazy przygotowane przez służby podległe MSWiA; uroczystości zakończy finałowy mecz piłki nożnej.

- Chylę czoła przed waszym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Pokazaliście, że Polska jest państwem bezpiecznym, sprawnie działającym – mówił prezydent Andrzej Duda do kilkuset funkcjonariuszy wyróżnionych za zabezpieczenie szczytu NATO i ŚDM. - To były dni waszej chluby. Przyczyniliście się do budowania wizerunku Polski na świecie jako bezpiecznego, sprawnie działającego, silnego państwa – mówił.

Duda podziękował funkcjonariuszom w imieniu zarówno gości szczytu NATO, jak i pielgrzymów, którzy przybyli na ŚDM. Dodał, że dzięki pracy funkcjonariuszy wszyscy czuli się bezpiecznie mimo zagrożenia terrorystycznego na świecie. - Te wydarzenia przebiegły wzorcowo, nawet jeśli było jakiekolwiek niebezpieczeństwo, nie ziściło się. Zbudowaliście świetny wizerunek na świecie, za to jako prezydent jestem wam ogromnie wdzięczny - podkreślił.



Duda nawiązał też do krążących w sieci filmów przedstawiających pielgrzymów dziękujących policjantom. - Byłem niezwykle dumny z was, patrząc na te nagrania, kiedy ściskają was za ręce, skandują na waszą część. To chyba najlepsze podziękowanie, jakie policjant może usłyszeć. Docenili wasz wysiłek i waszą pracę. Widzieli was jak staliście w upalnym słońcu, jak dzieliliście się wodą z pielgrzymami. Zawsze uśmiechnięci. Widzieli wasze zaangażowanie – dodał Duda.

- Dziękuję za wasze poświęcenie; za to, że byliście pomocni pielgrzymom – mówił do wyróżnionych minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. - Po raz pierwszy w historii tak się zdarzyło, że pielgrzymi wiwatowali na cześć polskiej policji, to niezwykłe osiągnięcie. To jest rezultat waszej służby, poświęcenia, wytrwałości, postawy służby wobec innych. Do tego jesteście powołani - podkreślił minister.

Błaszczak przypomniał, że w Centrum Dowodzenia Policji mieścił się sztab koordynujący i nadzorujący lipcowe wydarzenia. - To miejsce było przykładem wzorowej koordynacji poszczególnych służb. Tu w Legionowie służby modelowo ze sobą współpracowały – powiedział. Dodał, że wszyscy ci, którzy przyjechali do Krakowa, Częstochowy (na ŚDM) i do Warszawy (na szczyt NATO), "przekonali się, że Polska jest krajem bezpiecznym i gościnnym". - Chciałbym postawić tezę, że w dzisiejszych czasach, zorganizowanie takich wydarzeń jak ŚDM możliwe było w Polsce, właśnie w naszym kraju, dlatego, że funkcjonariusze polskich służb sprostali temu zadaniu, a państwo polskie przestało być państwem teoretycznym. Państwo polskie jest państwem rzeczywistym, które stoi na straży bezpieczeństwa swoich obywateli - podkreślił.



Po wystąpieniu ministra odbyły się pokazy orkiestry reprezentacyjnej policji i pokazy jazdy policyjnej Motocyklowej Asysty Honorowej, która brała udział w konwoju papieża Franciszka.