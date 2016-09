CBŚP: zatrzymano podejrzanego o porwanie dla okupu adwokata z Gdańska

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Policjanci CBŚP zatrzymali 39-letniego Jacka F. podejrzanego o to, że ponad rok temu brał udział w porwaniu gdańskiego adwokata. Mężczyzna ukrywał się, po zatrzymaniu aresztowano go. To piąta osoba podejrzana ws. porwania, w którym zażądano miliona zł okupu.