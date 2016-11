Ministerstwo Zdrowia przyjęłaoplan walki z rakiem w obrębie głowy

Nowotwory z tej grupy odpowiedzialne są za śmierć ok. 6000 osób rocznie – to dwa razy więcej niż w ciągu 12 miesięcy ginie na polskich drogach.

– Niska świadomość zdrowotna społeczeństwa oraz wykrywanie chorób dopiero w zaawansowanych stadiach rozwojowych znacznie zmniejsza szanse na całkowite wyleczenie – mówi prof. Wojciech Golusiński, kierownik Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prof. Golusiński wspólnie z resortem zdrowia przygotował ogólnopolski program. Jego zdaniem za mało pieniędzy wydaje się na działania profilaktyczne, nie tylko służące zwiększeniu dostępu do badań diagnostycznych, ale również mające na celu podniesienie wiedzy o zdrowym stylu życia i o tym, co zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Ważnym elementem programu są badania przesiewowe w celu wczesnego wykrycia choroby. Grupę docelową projektu wyodrębniono, uwzględniając założenia Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi oraz National Institute for Health and Care Excellence. Są to osoby z grupy wiekowej 40–65 lat (w wieku aktywności zawodowej), znajdujące się w grupie ryzyka. Chodzi o wieloletnich palaczy, osoby nadużywające alkoholu, ponadprzeciętnie zagrożone zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego.

Przy opracowywaniu założeń programu wykorzystano doświadczenia zebrane w ramach realizacji pilotażowych badań profilaktycznych prowadzonych od 2014 r. w Wielkopolsce.

W tym roku po raz IV odbył się w Polsce Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, w ramach którego przebadano ponad 2200 osób.

Po akceptacji ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na jego realizację.