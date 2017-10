Rezydenci: obywatelski projekt - wzrost nakładów do 6,8 proc. PKB w 3 lata

Wzrost finansowania służby zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata to główny cel powstającego obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - poinformował Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL.

Jak powiedział, w niedzielę powołano zespół ds. obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

"Projekt zakłada wzrost finansowania służby zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata. ten nasz projekt to tak na projekt pana ministra Radziwiłła, z tym że zostały zmienione współczynniki, tak aby spełnić to zapotrzebowanie społeczne i zwiększyć finansowanie służby zdrowia w szybszym niż jest to planowane czasie" - powiedział dziennikarzom Jankowski. Zaapelował do pacjentów, którzy chcą wesprzeć protest lekarzy, by złożyli swoje podpisy pod projektem.

W czwartek Stały Komitet Rady Ministrów zarekomendował rządowi przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. W 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB.

Protest głodowy lekarzy rezydentów trwa od 2 października; jak poinformowano, w poniedziałek w kraju uczestniczy w nim 55 osób. Rezydenci domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 r. oraz powołania zespołu, który zająłby się analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Chcą podwyższenia swoich wynagrodzeń do 1,05 średniej krajowej. Protest trwa w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Lesznie i Gdańsku; w kilka miastach mają odbyć się manifestacje poparcia, m.in. w Katowicach i Poznaniu.