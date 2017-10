Według ekspertów dzięki akupunkturze można usunąć przyczynę bólu

Twórca i szef Poradni Leczenia Bólu w USK we Wrocławiu prof. Andrzej Kuebler ocenia, że akupunktura jest metodą dobrze uzupełniającą najczęściej stosowane formy zwalczania bólu. W Polsce ta metoda nadal nie jest to powszechną praktyką.

„Oczywiście, ten zabieg nie zastąpi innych metod, ale jest uzupełnieniem, które pozwala pomóc wielu pacjentom. Szczególnie tym, u których ból jest leczony farmakologicznie ta metoda pozwala np. na zmniejszenie podawanych dawek leków”- powiedział prof. Kuebler.

Podkreślił, że wykorzystanie akupunktury w medycynie zachodniej nie jest nowym zjawiskiem, ani też raczej nie stanie się zjawiskiem masowym. „Ja już w latach 70. w Chinach odbywałem pierwsze kursy akupunktury, by leczyć nią ból u pacjentów. Jednakże obecnie coraz więcej lekarzy interesuje się nią i chce wykorzystywać też tę metodę w procesie leczenia” - dodał.

Dr Anna Pokryszko specjalistka w dziedzinie leczenia bólu w Poradni Leczenia Bólu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu stosuje w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych między innymi akupunkturę, dzięki której stara się zmniejszać natężenie odczuwanego przez pacjentów bólu oraz złagodzić ich cierpienie.

Wyjaśnia, że opis pewnych zjawisk fizjologicznych, w medycynie chińskiej, w tym patomechanizm powstania bólu trudno jest przełożyć na język współczesnej medycyny zachodniej. Uważa się, że za łagodzenie dolegliwości bólowych w trakcie zabiegów akupunkturowych oprócz stymulacji układu nerwowego dużą rolę odgrywa drażnienie włókien kolagenowych i fibroblastów występujących we wszechobecnej powięzi.

„Zastosowanie akupunktury ma na celu nie tylko usunięcie odczucia bólu, ale również usunięcie odwracalnych przyczyn bólu. Dzięki akupunkturze dochodzi do poprawy przepływu krwi w danym narządzie lub okolicy ciała co powoduje zmniejszenie natężenia odczuwanego bólu. Uwalnianie w czasie zabiegu akupunktury różnych neuroprzekaźników pomaga zmniejszyć stan zapalny będący przyczyną bólu” - powiedziała.

„Spektakularne sytuacje, kiedy chory przychodzi z przewlekłym bólem i wychodzi bez niego zdarzają się rzadko. Szczególnie trudno o taki efekt, gdy pacjenci z bólami kręgosłupa, barków czy +łokciem tenisisty+ odczuwają te dolegliwości przez wiele lat. Dzięki akupunkturze uzyskuje się dobre efekty przeciwbólowe w leczeniu neuralgii półpaścowych, szczególnie wtedy, kiedy zabiegi wdroży się wkrótce po wystąpieniu tych dolegliwości. Często już po pierwszym nakłuciu pacjent odczuwa złagodzenie dolegliwości bólowych. Ważny jest również fakt, że efekt przeciwbólowy po pierwszym zabiegu trwa od kilku godzin do dwóch dni. Przy właściwie dobranym postępowaniu po kolejnych zabiegach dolegliwości łagodnieją lub ustępują całkowicie, a efekt przeciwbólowy utrzymuje się przez dłuższy czas” – mówi dr Anna Pokryszko.

Jej zdaniem, łatwiej złagodzić ból w stanach ostrych, jednak również u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi uzyskuje się dobre efekty terapeutyczne.

Dr Pokryszko dodała, że niektóre dolegliwości bólowe, szczególnie bóle głowy to skutek zaburzeń pracy narządów wewnętrznych. Wówczas, aby w pełni rozwiązać problem pacjenta z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi oprócz akupunktury warto dołączyć inne metody poprawiające funkcję narządów wewnętrznych, takie jak np: zioła i moksoterapię.

„Zabiegi akupunkturowe są pomocne przy łagodzeniu stresu i emocji towarzyszących przewlekłym dolegliwościom bólowym” - podkreśliła dr Pokryszko.

Lekarka zwróciła uwagę na fakt, że w medycynie chińskiej psychika jest nierozerwalnie połączona z ciałem i tylko kompleksowe zajęcie się obydwoma aspektami przyniesie korzystne efekty terapeutyczne. „ Akupunktura pomaga uporządkować emocje. Jestem zadowolona, gdy pacjent w trakcie zabiegu zaśnie lub poczuje, że +czas zwolnił+, ponieważ świadczy to o tym, że doznał on głębokiego odprężenia, a dzięki temu jego ciało będzie lepiej potrafiło poradzić sobie z bólem lub zwiększy się tolerancja bólu”.

Dr Pokryszko stwierdziła jednak, że zastosowanie akupunktury dla łagodzenia bólu powinno być poprzedzone rzetelną zachodnią diagnostyką, aby nie przeoczyć poważnych problemów zdrowotnych.

„Jestem przede wszystkim lekarzem, akupunktura stanowi dla mnie dodatkowe narzędzie w pracy z pacjentami równolegle z leczeniem farmakologicznym” - mwi dr Pokryszko.

Pacjentami poradni leczenia bólu są w większości osoby po 65 roku życia, głównie z przewlekłymi bólami stawów i kręgosłupa. „Czas oczekiwania na wizytę w poradniach leczenia bólu to nawet pół roku. W bardzo niewielu placówkach na terenie kraju można skorzystać z zabiegów akupunkturowych w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ. To pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w celu poszerzenia stosowania tej metody” - mówi dr Anna Pokryszko.

Zwraca też uwagę na fakt, ze akupunktura znajduje zastosowanie nie tylko do zwalczanie bólu. Dobrze sprawdza się również przy rehabilitacji neurologicznej, przy problemach emocjonalnych i chorobach psychosomatycznych, a także w kosmetologii.

„W innych krajach akupunktura jest wykorzystywana łącznie z moksoterapią i Tuina. W Holandii od tego roku wszystkie świadczenia oferowane przez terapeutw medycyny chińskiej są refundowane. W Niemczech również refunduje się te metody, choć tylko przy niektórych wskazaniach” - powiedziała lekarka.

Dr Pokryszko z akupunkturą jako metodą wspomagającą leczenie bólu zetknęła się studiach podyplomowych dedykowanych medycynie bólu na UJ w Krakowie (2009-2011). W 2013r. ukończyła podstawowy kurs akupunktury dla lekarzy organizowany przez Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Od 2012r. uczestniczyła w wiele szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą pogłębiając wiedzę na temat leczenia bólu przy pomocy akupunktury i innych technik medycyny chińskiej. We Wrocławiu prowadzi własną szkołę akupunktury a w zajęciach uczestniczy wiele osób – między innymi lekarzy.