Korwin-Mikke: Państwowa służba zdrowia? Zlikwidować

Protest lekarzy rezydentów pokazuje problemy państwowej służby zdrowia, którą należy zlikwidować – ocenił w Szczecinie europoseł i prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke.

- Przyczyną zła jest służba zdrowia – powiedział Korwin-Mikke, odnosząc się do protestu lekarzy rezydentów.

- Służby zdrowia nie należy naprawiać. Należy ją położyć do trumny, wziąć osinowy kołek, przebić tę trumnę, żeby nigdy w życiu ten potwór nie wstał – dodał.

- My płacimy nie tylko za lekarzy i pielęgniarki, ale i za ministra, cały jego gang NFZ, wydziały zdrowia w powiatach, gminach, województwach, instytuty rozmaite itd., które kosztują pieniądze. Dlatego prywatna służba zdrowia będzie znacznie tańsza, lepsza i to trzeba zrobić; zlikwidować państwową służbę zdrowia – podkreślał Korwin-Mikke. - Trzeba zlikwidować ministerstwo zdrowia, to jest jedyne uzdrowienie sytuacji – dodał.

Młodzi lekarze domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

Protest głodowy prowadzony jest w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie od 2 października. W środę z protestującymi spotkała się premier Beata Szydło, dzień później w kancelarii premiera z rezydentami rozmawiał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, szefowa KPRM Beata Kempa i szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Rozmowy nie przyniosły porozumienia. Rezydenci nie zgadzają się na zaproponowany przez stronę rządową udział w pracach zespołu, który do 15 grudnia ma wypracować rozwiązania w ochronie zdrowia.