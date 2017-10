Rezydenci proszą prezydenta o zwołanie okrągłego stołu

Lekarze rezydenci poprosili prezydenta Andrzeja Dudę o zwołanie okrągłego stołu w ochronie zdrowia. Jego celem miałoby być "wypracowanie rozwiązań, które będą funkcjonować dłużej niż tylko jedną kadencję parlamentarną".

Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Damian Patecki poinformował PAP, że pismo do prezydenta zostało wysłane w środę. Powiedział, że protestujący chcą zwołania "okrągłego stołu w ochronie zdrowia z udziałem polityków wszystkich opcji politycznych, zarówno parlamentarnych, jak i pozaparlamentarnych, celem wypracowania rozwiązań, które będą funkcjonować dłużej niż tylko jedną kadencję parlamentarną".

- We wszystkich krajach, które mają dobrze funkcjonujące systemy ochrony zdrowia, doszło do jakiejś formy konsensusu co kierunku reform i każdy następny rząd realizował plan. Nie da się zmieniać ochrony zdrowia dorywczo, w ciągu 4 lat, od jednej kadencji do drugiej - powiedział Patecki.

W środę rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński pytany w radiu Zet, czy prezydent włączy się w rozmowy ws. protestu, powiedział, że Andrzej Duda ma nadzieję, iż dwie strony są w stanie usiąść do rozmów i dojść do kompromisu. - Podstawą tego, żeby dojść do kompromisu, są rozmowy - podkreślił. - Trzeba wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, które w tej chwili są. Naszym zdaniem nie wyczerpały się możliwości rozmowy między stroną rządową a strajkującymi - powiedział Łapiński.

Rezydenci protestują od 2 października; część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a także w Szczecinie i Łodzi. W poniedziałek Porozumienie Zawodów Medycznych, które tworzy kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia, poinformowało o rozszerzeniu protestu rezydentów na inne zawody medyczne.

Protestujący domagają się wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB w trzy lata. Chcą też, by lekarz rezydent zarabiał 1,05 średniej krajowej, a przepisy regulujące minimalne wynagrodzenia innych pracowników medycznych były renegocjowane.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewniał, że jest gotów na dalsze rozmowy z protestującymi. W czwartek Stały Komitet Rady Ministrów rekomendował rządowi przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który przewiduje systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. W 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB.

Resort zdrowia zwraca też uwagę, że zgodnie z przyjętą już ustawą wynagrodzenia pracowników służby zdrowia będą stale wzrastać. MZ zaproponowało też, by rezydenci odbywający szkolenie w deficytowych dziedzinach medycyny otrzymywali tzw. dodatek motywacyjny w wysokości 1200 zł brutto.