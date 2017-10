Czy rezydenci wezmą udział w pracach rządowego zespołu?

Protestujący rezydenci do piątku mają się zastanowić czy wezmą udział w pracach rządowego zespołu ds. ich postulatów - poinformował po spotkaniu z protestującymi minister w KPRM Henryk Kowalczyk. Według niego, nie ma już powodów do protestu.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Oprócz Kowalczyka, wziął w nim udział, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

- Państwo mają się zastanowić do jutra czy w tej sytuacji wejść do zespołu który powołał minister zdrowia i zawiesić czy zakończyć tę formę akcji protestacyjnej. Na tym etapie ta decyzje nie została podjęta chcą się naradzić - powiedział po spotkaniu z rezydentami Kowalczyk.

Pytany czy rezydenci mają czas do konkretnej godziny odpowiedział: "czasu nie mają, jak przerwą protest to każdy czas jest dobry". Dodał, że najlepiej gdyby decyzja zapadła jak najszybciej, bo - w jego ocenie - większość postulatów rząd już spełnił.

Kowalczyk i Radziwiłł przypomnieli, że w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował rządowi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. W 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB.

Jak powiedział po spotkaniu z rezydentami minister Radziwiłł, w tej sytuacji protest lekarzy traci rację bytu. - Nie widzimy już powodów do protestów - dodał Kowalczyk. Wyraził nadzieję, że "przyjdzie refleksja" i protest zostanie zakończony, a przynajmniej zawieszony.

- Premier Beata Szydło zadeklarowała, że będziemy analizować możliwości ewentualnego skrócenia czasu dochodzenia do 6 proc. PKB na zdrowie - przypomniał minister zdrowia. Radziwiłł ocenił, że decyzja o "oczekiwanym od lat o wzroście nakładów na zdrowie, jest wspólnym sukcesem". - Świadczy o tym, że rząd poważnie traktuje służbę zdrowia - podkreślił.

Zgodnie z projektem w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później 4,84 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać także w kolejnych latach: w 2020 r. - 5,03 proc, w 2021 r. - 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. - 5,6 proc., a w 2024 - 5,8 proc. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, będzie osiągnięty w 2025 r.

- Wszyscy ci, którzy w taki czy inny sposób naciskali, oczekiwali, żądali, nie tylko dzisiaj, ale w ogóle, od wielu lat, w tym także lekarze rezydenci, mają w tym swój udział. Trzeba usiąść razem do pracy nad przyszłością i różnymi zmianami, które będą możliwe - wskazał minister zdrowia. Pytany, czy po czwartkowym spotkaniu jest bliżej do porozumienia rządu z protestującymi lekarzami, odarł, że "jest bliżej lepszych rozwiązań w służbie zdrowia, która jest budowana dla pacjentów".

Minister dodał, że większe nakłady i perspektywa lepszego finansowania to także "droga ku lepszemu dla placówek opieki zdrowotnej, które borykają się z problemami finansowymi, często są zadłużone". - To także dobra wiadomość dla pracujących w służbie zdrowia. Lepsze warunki płacy i pracy są możliwe wtedy, kiedy cały system będzie funkcjonował lepiej – powiedział minister.

- Pani premier jednoznacznie zadeklarowała, że będziemy jeszcze w tej chwili pracować, analizować możliwości ewentualnego skrócenia czasu dochodzenia do tych 6 proc. PKB, co oznacza, że jeśli to będzie możliwe, taka decyzja może jeszcze zapaść – powiedział Radziwiłł.

Tymczasem wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Krzysztof Hałabuz oświadczył, po spotkaniu z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem i ministrem w KPRM Henrykiem Kowalczykiem, że lekarze nie wezmą w piątek udziału w pracach zespołu ds. systemowych rozwiązań w służbie zdrowia.

- Kluczowym jest dla nas czas dojścia, do 6,8 proc. PKB, który w tym momencie jest punktem sporny i propozycja dojścia w 2025 r. do poziomu 6 proc. PKB jest dla przez nas nie akceptowalna - powiedział po spotkaniu Hałabuz. Pytany o deklarację ministra Kowalczyka, że protestujący do piątku mają się zastanowić czy wezmą udział w pracach rządowego zespołu ds. ich postulatów zapowiedział, że rezydenci nie wezmą w piątek udziału w pracach zespołu. Zapowiedział, że tego dnia, o godzinie 12. odbędzie się konferencja Porozumienia Zawodów Medycznych.