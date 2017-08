Będą szybkie odszkodowania za powikłania po szczepionkach

Opracowaniem wstępnych założeń dotyczących specjalnego funduszu kompensacyjnego zajmuje się, z polecenia ministra zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny. To podmiot, który pracuje nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ustawa zobowiązuje rodziców do poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Od tego obowiązku zwolnić mogą jedynie konkretne przeciwwskazania lekarskie - czytamy w "Naszym Dzienniku".

Chodzi o to, by rodzina, w której dziecko trafiło do szpitala na skutek powikłań poszczepiennych, otrzymała szybką pomoc finansową - informuje w rozmowie z gazetą Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS.

Rodzina, której dziecko dotknął syndrom NOP - niepożądanych odczynów poszczepiennych - będzie mogła starać się o odszkodowanie już w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że nietypowe zachowanie czy stan dziecka są właśnie rezultatem szczepienia. Wystarczy, że złoży stosowany wniosek w resorcie zdrowia.

GIS zapewnia, że cały pomysł opiera się na szybkiej drodze pomocy dla rodziny. Każda poszkodowana rodzina będzie mogła również ubiegać się o odszkodowanie przed sądami powszechnymi, tak jak odbywało się to do tej pory. Rodzin dotkniętych syndromem NOP nie jest w Polsce wiele. Corocznie GIS odnotowuje około trzydzieści przypadków dzieci, które mają niepożądane objawy po szczepieniach - informuje w dalszej części gazeta.

Sam projekt GIS-u jest na razie w fazie wstępnej, a jego konkretne elementy mogą ulec zmianom. Pomysł do akceptacji Ministerstwa Zdrowia trafi dopiero po konsultacjach społecznych - precyzuje w dalszej części "Nasz Dziennik".