Pielęgniarki demonstrują w Krakowie. "Szpitala nie stać na to" - odpowiada na postulaty dyrekcja

Pielęgniarki zapowiedziały, że w czwartek będą rozmawiać z marszałkiem Małopolski. "Liczymy na to, że marszałek wpłynie na decyzję dyrekcji szpitala" – powiedziała PAP Agata Kaczmarczyk z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Pielęgniarki chcą, aby dyrekcja włączyła środki wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia, przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek, do wynagrodzeń zasadniczych.

Dyrektor szpitala Anna Prokop-Staszecka mówiła dziennikarzom, że obecnie włączenie dodatku w wysokości 800 zł brutto do pensji podstawowej pielęgniarek jest niemożliwe, ponieważ nie ma gwarancji, że po 2019 r. finansowanie będzie gwarantowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dyrektor obawia się także, że gdyby doszło do podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, to również inne grupy zawodowe w szpitalu żądałyby takiej podwyżki. "Szpitala nie stać na to" – podkreśliła dyrektor.

Dodała też, że jest jej "zwyczajnie, po ludzku przykro", że protestujące pielęgniarki twierdzą, że są przez nią ignorowane.

Protestujące pielęgniarki miały ze sobą flagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz kartki z napisami "Do podstawy!". Demonstracja trwała godzinę, nie zakłóciła pracy szpitala. "Pacjenci nie ucierpieli. Ci, którzy wymagali pomocy, mieli ją zapewnioną" – zaznaczyła Kaczmarczyk.

Demonstrujące przekazały też dyrektor szpitala petycję, w której domagają się podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. "Od wielu lat tabela wynagrodzeń zasadniczych w naszym szpitalu stoi w miejscu. Osiem lat temu byliśmy placówką, z którą pod względem wynagrodzeń nie mógł konkurować żaden szpital. Dziś różnica w wynagrodzeniach zasadniczych pomiędzy KSS im. Jana Pawła II, a innymi placówkami, jest znikoma. Z niepokojem stwierdzamy, że nie jesteśmy już tak atrakcyjnym miejscem pracy jak jeszcze kilka lat temu" - napisały.

W piśmie podkreślono, że w czasach, kiedy na polskim rynku pracy brakuje pielęgniarek, należy dołożyć wszelkich starań, aby motywować pielęgniarki do pracy.

Pielęgniarki rozważają rozszerzenie strajku, jeśli ich rozmowy z marszałkiem i dyrekcją nie przyniosą skutków.

Obecnie średnie wynagrodzenie pielęgniarek (wraz z dodatkami) w szpitalu im. Jana Pawła II wynosi 5 292 zł brutto. Po dalszych wzrostach, przewidzianych w rozporządzenia ministra zdrowia, na koniec sierpnia 2019 r. będzie wynosić 5 960 zł.

Od września 2015 r. pielęgniarki mają otrzymywać podwyżkę każdego roku, do 2018 r. o 400 zł. z finansów zagwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że docelowo otrzymają łącznie 1600 zł brutto podwyżki (jako dodatku, niewłączonego do wynagrodzenia zasadniczego).

Obecnie w szpitalu im. Jana Pawła II pracuje ok. 1800 osób, z czego ponad 770 to pielęgniarki.