Służba zdrowia: Problemy z wprowadzeniem dokumentacji elektronicznej w szpitalach

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) na zlecenie resortu przeprowadziło ankietę wśród ponad 4 tys. placówek medycznych, by zbadać, jak są one przygotowane do zmian związanych z informatyzacją systemu ochrony zdrowia.

Jedna z planowanych zmian dotyczy wycofania papierowej dokumentacji od 2018 r. Wszystkie placówki muszą się przerzucić na dokumentację elektroniczną.

Ogółem do wprowadzenia pełnej dokumentacji elektronicznej jest gotowe tylko 35 proc. ośrodków. Ponad połowa nie ma nawet planów, jak to zrobić. Tylko 41 proc. zaplanowało źródła finansowania tego celu.

Placówki, które wprowadziły już elektroniczną dokumentację, dostają dodatkowe punkty przy zawieraniu kontraktu z NFZ, uruchomiono finansowanie unijne na ten cel, w regionach zaś są przygotowywane specjalne platformy e-zdrowia, które mają umożliwić wymianę informacji medycznej.