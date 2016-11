14 proc. Polaków ocenia swój stan zdrowia jako fatalny

Choć jest to subiektywna ocena, to autorzy najnowszego raportu "Health at a Glance 2016" wskazują, że najczęściej idzie w parze z obiektywnymi przyczynami. Jednym ze wskaźników branych pod uwagę jest dostęp do leczenia - a z tym jest u nas fatalnie.

Pod względem nakładów na służbę zdrowia zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w zestawieniu. Przeznaczamy na ten sektor tylko 4,5 proc. PKB, podczas gdy średnia unijna wynosi 7,8 proc.

Kolejnym dowodem na to, że obiektywnie rzecz biorąc, nie jesteśmy zdrowi jest oczekiwana długość życia, która w Polsce wynosi 77,7 lata. Czyli dokładnie tyle co w Szwecji 26 lat temu.

Jedyne, czym możemy się pochwalić, to znikoma liczbą chorób przenoszonych drogą płciową, zakażeń HIV, a także wysoki poziom wyszczepialności.