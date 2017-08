Polacy zaczynają mistrzostwa Europy meczem z Serbią

Odpowie on na pytanie, w jakiej formie jest zespół Ferdinando De Giorgiego, ale niczego jeszcze nie przesądzi. Zwracał na to uwagę podczas środowej konferencji prasowej trener Serbów Nikola Grbić. – Turniej jest długi. Wygrana wzmacnia, ale porażka nie musi być klęską. Będą kolejne mecze.

Trzy lata temu na Stadionie Narodowym na inaugurację mistrzostw świata z obecnego składu zagrał z Serbami tylko Paweł Zatorski, nasz libero. Kilku innych reprezentantów było w składzie, ale nie wyszło na boisko. Wiedzą jednak, co czuje zawodnik, gdy widzi nad sobą kilkadziesiąt tysięcy ludzi. – Wierzę, że kibice znów nam pomogą. Serbowie mają mocny zespół, ale my nie jesteśmy gorsi – mówił kapitan naszej drużyny Michał Kubiak.

- Cieszę się, że zagramy z Serbami. Grbicia i Dragana Stankovicia znam od lat i bardzo ich szanuję. Wiem, że to będzie bardzo dobre spotkanie – dodał trener naszej drużyny Ferdinando De Giorgi.

Włoch uważa, że jesteśmy przygotowani bardzo dobrze i z każdym będziemy walczyć o zwycięstwo. Z Serbami też.

Nikola Grbić, kiedyś światowej klasy rozgrywający, mistrz olimpijski z Sydney (2000), zapytany, czy jest zadowolony z faktu, że jego zespół już w pierwszym meczu zmierzy się nie tylko z Polską, ale też z kilkudziesięciotysięczną publicznością, uśmiechnął się i odparł, że zawsze lubił takie wyzwania.

– Motywowały mnie dodatkowo. A każdą publiczność można uciszyć dobrą grą. Pamiętajmy, że może ona być też obciążeniem dla polskich siatkarzy, jeśli nie zagrają tak, jak od nich oczekuje. Każdy kij ma dwa końce.

Zdaniem Grbicia o klasie drużyny stanowi jej siła mentalna, czy potrafi udźwignąć presję, sprostać roli faworyta. – Mam nadzieję, że my potrafimy – powiedział.

Dragan Stanković, doświadczony środkowy i kapitan Serbów pamięta tamten szybko przegrany mecz z Polską na Stadionie Narodowym. Zanim on i jego koledzy zrozumieli, o co chodzi, było po wszystkim. - Teraz to będzie zupełnie inne spotkanie, jestem o tym przekonany. Wiemy już jak grać na stadionach piłkarskich, w lipcu graliśmy w Kurytybie.

Kubiak pytany, jak wyglądały pierwsze treningi na Narodowym, powiedział, że trochę wiało i było zimno. – Ale nie ma co narzekać, warunki będą takie same dla obu stron – dodał.

Nasz kapitan się cieszy, że do zdrowia w ekspresowym tempie wrócił Mateusz Bieniek i zagra w mistrzostwach, choć pierwsze diagnozy właściwie to wykluczały. – Było nam wszystkim go szkoda. Pracowaliśmy ciężko siedem tygodni, każdy z nas czeka już na pierwsze mecze, a tu kontuzja. Bieniek skręcił staw skokowy podczas treningu. Na szczęście szybko postawiono go na nogi.

Serbowie będą musieli radzić sobie bez Marko Ivovicia, który podobnie jak Bieniek skręcił kostkę w ubiegłym tygodniu. Jego kontuzja jest jednak poważniejsza, został w domu. Ale Grbić się nie żalił. Powiedział tylko, że to dla nich ciężki sezon. Najpierw Liga Światowa, finałowy turniej w Brazylii, teraz mistrzostwa. Ma jednak nadzieję, że jego zespół pokaże dobrą grę.

Michał Kubiak nie zgadza się z opinią, że faworytem mistrzostw jest Francja. – Grają ładnie, ale to taki trochę nadmuchany balon. Można z nimi wygrać. Jesteśmy w stanie ich pokonać, oczywiście pod warunkiem, że zagramy tak jak potrafimy. Te mistrzostwa mają kilku faworytów, my też jesteśmy w tym gronie.

Polska zacznie mecz z Serbią o 20.30. Prawdopodobnie z Fabianem Drzyzgą na rozegraniu, Dawidem Konarskim w ataku, Bartoszem Kurkiem i Michałem Kubiakiem na lewym skrzydle, Zatorskim jako libero. Trudno powiedzieć, czy Bieniek jest już gotowy do gry. Jeśli nie, to na środku zobaczymy Bartłomieja Lemańskiego z Łukaszem Wiśniewskim, choć jest jeszcze Jakub Kochanowski.

Dwie godziny przed meczem rozpocznie się uroczyste otwarcie, a o 17.30 w gdańskiej ERGO Arenie spotkanie naszych grupowych rywali, Finlandii z Estonią.

Paweł Zagumny, nasz były, znakomity rozgrywający radzi, by na nich uważać. Szczególnie na Estończyków.