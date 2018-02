Nowy trener siatkarzy: Chcę pomóc, a nie trzymać się stołka

Belgijski trener męskiej reprezentacji Polski w siatkówce o swoich planach i szczegółach kontraktu.

Rzeczpospolita: Panie trenerze – najpierw gratulacje...

Vital Heynen: Dziękuję. To nie tylko zaszczyt, ale też wielkie wyzwanie. Poprzedni selekcjoner pracował tylko przez siedem miesięcy, ja chciałbym pozostać na stanowisku dużo dłużej.

Kontrakt obowišzuje do ostatniego meczu w turnieju olimpijskim w Tokio w 2020 roku...

Miejmy nadzieję, że będzie to finał.

Ale po każdym sezonie Polski Zwišzek Piłki Siatkowej może wypowiedzieć umowę, pan również ma takš możliwoœć. Dlaczego to takie ważne?

Nie upierałem się przy tym zapisie, ale uważam, że takie postawienie sprawy jest logiczne i uczciwe. Jeœli federacja ma takš możliwoœć, to ja też powinienem jš mieć. Tak samo miałem skonstruowany kontrakt w Belgii. Jeœli moi partnerzy będš zadowoleni ze współpracy ze mnš, a ja z nimi, to z przyjemnoœciš wypełnię umowę do końca. Jeœli pojawiš się problemy i dalsza współpraca nie będzie możliwa, to odejdę, bo tak będzie dla wszystkich lepiej. Proszę jednak pamiętać, że to nie jest mój styl. W cišgu 35 lat pracy tylko raz wypowiedziałem umowę, właœnie ostatnio belgijskiej federacji. Nienawidzę tego robić i chociaż wszystko odbyło się elegancko, bo użyłem klauzuli, która mi na to pozwalała, nie było to dla mnie łatwe.

Równoczeœnie z pracš w reprezentacji Polski będzie pan prowadził klub ligi niemieckiej VfB Friedrichshafen. Jak to pogodzić logistycznie?

Logistyka jest akurat najmniejszym problem. Na lotnisko jadę 40 minut i w cišgu dwóch, trzech godzin mogę być w Warszawie. Proszę też pamiętać, że praca z reprezentacjš Polski jest dla mnie priorytetem. W klubie mam zagwarantowany dodatkowy czas wolny na wizyty w Polsce. Jestem przyzwyczajony do podróżowania. Moja rodzina nie przeprowadziła się ze mnš. Od kilku lat jeżdżę do nich i doskonale daję sobie z tym radę. W takim trybie pracowałem już ostatnio, gdy prowadziłem kadrę Belgii. Znajduję nawet czas na udzielanie wywiadów – po prostu robię to w niedzielne wieczory, jadšc autem.

Ale będzie pan też musiał znaleŸć czas na oglšdanie zawodników, opracowywanie planów treningowych...

W tym przypadku łšczenie tych funkcji jest nawet zaletš. Sezon reprezentacyjny trwa kilka miesięcy w roku, latem. Jeœli trener pracuje dodatkowo w klubie, to jest cały czas w rytmie, musi myœleć o siatkówce i wszystko œledzić. Analizuję rozgrywki krajowe, oglšdam Ligę Mistrzów, znam każdego młodego zawodnika w Europie, bo oglšdam go pod kštem występów we Friedrichshafen. Dzięki temu już częœciowo poznaję potencjalnych rywali. PlusLigę też œledzę regularnie, w niedzielę o 14.45 oglšdam w telewizji spotkanie ligowe. Zaraz potem ligę niemieckš, a o 18 na ogół zaczyna się mecz Serie A. Prowadzenie dwóch drużyn jest dziœ często spotykane. Czołowi trenerzy na œwiecie też tak robiš.

Na czym polega pana pomysł na reprezentację?

Na poczštku chcę zebrać dużš grupę zawodników, połšczyć doœwiadczonych z młodymi i w taki sposób rozegrać Ligę Œwiatowš. Ale to nie będzie granie tylko po to, żeby się wzajemnie poznać. W każdym meczu będziemy chcieli zwyciężać, chociaż ogrywanie młodych i wygrywanie spotkań to trudne zadanie. Po Lidze Œwiatowej będę już dużo lepiej znał tych chłopaków, ich możliwoœci i charaktery. To pozwoli mi wybrać kadrę na MŒ. Z tej grupy trzeba stworzyć prawdziwy zespół. Kibice majš być dumni, patrzšc na tę reprezentację. Jeœli na MŒ będziemy blisko czołowych lokat i zagramy na dobrym poziomie, będzie to powód do optymizmu. W 2019 roku, na mistrzostwach Europy, trzeba się już będzie bić o medale. Jeœli nie jesteœ w stanie zdobyć medalu na Euro, to na igrzyskach nie ma co marzyć o miejscu w pierwszej trójce.

Rok wczeœniej będzie można przewidywać, na co stać będzie kadrę w Tokio?

Tak. Nie wierzę, że można grać Ÿle w 2019 roku, a w 2020 zdobyć medal na igrzyskach, bo zabraknie czasu, żeby się zmienić. Wiadomo jednak, jaki jest sport, można grać dobrze i też zejœć pokonanym.

Pracę szkoleniowš trzeba będzie połšczyć z wygrywaniem, bo kibice sš spragnieni sukcesów.

Kocham drużyny z problemami. Przez całš karierę pracowałem z takimi zespołami. Kiedy zaczynałem z Noliko Maaseik, byli w dołku, a potem przyszły sukcesy. Albo jestem œwietny w tym, co robię, albo mam szczęœcie...

Wie pan już, z kim będzie współpracował w kadrze?

Na nazwiska kandydatów za wczeœnie, będzie można je podać, dopiero gdy podpiszš umowy. Od momentu wyboru powtarzam, że w sztabie musi być kilku polskich trenerów, dla których ta praca będzie szansš rozwoju. Jednym z moich zadań jest pomoc polskim szkoleniowcom, by za kilka lat mój następca pochodził stšd. Moim celem jest pomaganie polskiej siatkówce przez trzy lata kontraktu, a nie trzymanie się stołka.

O kandydatach do gry w kadrze powie pan coœ więcej?

Na razie rozmawiam z zawodnikami, osobiœcie i przez telefon. Potem siatkarze muszš zadeklarować chęć gry i być zdrowi. W przypadku Bartka Kurka problemem jest kontuzja, którš leczy już pół roku. Wilfredo Leon? Na razie nie mogę do niego nawet zadzwonić, ale oczywiœcie to zawodnik bardzo interesujšcy. Czekam, aż będzie mógł grać dla Polski, wtedy na pewno się do niego odezwę.

Obcokrajowcy w PlusLidze to zagrożenie dla rozwoju młodych czy szansa na naukę?

Pracowałem ostatnio w Belgii i Niemczech, gdzie nie ma żadnych limitów. Jeœli na boisku gra dwóch lub trzech obcokrajowców, to nie widzę większego problemu, bo w dalszym cišgu cztery pozycje muszš być obsadzone przez Polaków. Optymalnie by było, gdyby na parkietach pojawiało się jak najwięcej młodych rozgrywajšcych, ale tego nikomu nie można nakazać.