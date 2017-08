ME siatkarzy: Bułgaria - Finlandia 3:1

Jak przekonać szefa do awansu?

W drugim wieczornym spotkaniu play off w krakowskiej Tauron Arenie Polska spotka się ze Słowenią. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 20:30.

W pierwszym secie dość długo trwała wyrównana walka, potem jednak Finowie zdołali zbudować trzypunktową przewagę - 20:17, 24:21. Bułgarzy obronili jeszcze dwie piłki setowe, ale zagrywka w siatkę Wiktora Josifowa przesądziła o ich porażce. W pierwszej partii bułgarscy siatkarze popełnili aż dziewięć błędów serwisowych, a Finowie żadnego.

Drugi set przebiegał już pod dyktando Bułgarów, którzy utrzymywali kilkupunktową przewagę. Finowie doprowadzili do stanu 20:21, ale w końcówce skuteczniejsi byli podopieczni Płamena Konstantinowa.

Trzeci set miał jednostronny przebieg. Bułgarzy potrzebowali 22. minut, aby rozstrzygnąć go na swoją korzyść do 11. Załamani Finowie nie byli w stanie nawiązać walki także w czwartej partii, którą przegrali do 12.

Bułgaria w czwartkowym ćwierćfinale zagra w Krakowie z Serbią, a Finowie zakończyli udział w turnieju.

Wcześniej awans do zaplanowanych na czwartek ćwierćfinałów zapewniły sobie reprezentacje: Belgii, Rosji, Serbii i Niemiec, które w swoich grupach eliminacyjnych zajęły pierwsze miejsce.

Stawkę ćwierćfinalistów uzupełniła także reprezentacja Włoch, która w rozgrywanym w Katowicach meczu fazy play off pokonała 3:0 Turcję.