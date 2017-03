Krzysztof Ignaczak wznawia karierę, aby grać w Polonii Londyn

"Zawsze powtarzałem, że chcę wyjechać za granicę. Na koniec mojej kariery nadarzyła się taka okazja. Po rozmowach telefonicznych z prezesem IBB Polonii Londyn pojawił się pomysł, by wzmocnić sygnał siatkówki na Wyspach, próbować budować ją marketingowo" – powiedział Ignaczak, cytowany na stronie internetowej Polsatu Sport.

Klub IBB Polonia Londyn został założony w 1973 roku przez polskich członków Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej. Obecnie wspiera go polska społeczność w Londynie. Od 2013 roku klubem partnerskim Polonii jest PGE Skra Bełchatów.

Drużyna z Londynu jest wielokrotnym mistrzem Anglii, a w minionym sezonie wywalczyła dublet – mistrzostwo i puchar kraju, a w obecnym dotarli do 1/8 finału Pucharu Challenge.

W półprofesjonalnej lidze angielskiej Polonia to fenomen - większość siatkarzy utrzymuje się wciąż dzięki pełnoetatowej pracy, m.in. jako kurierzy, technicy, złotnicy czy bankierzy, trenując wieczorami i w dni wolne od pracy. W drużynie występuje jednak wielu byłych zawodników czołowych lig europejskich, którzy po zakończeniu kariery profesjonalnej przenieśli się do Wielkiej Brytanii.

Ignaczak przyznał, że jeszcze nie wie, na jakiej pozycji będzie grać.

"Prawdopodobnie na pozycji libero, bo na atak się nie nadaję. Broni jednak nie składam, zobaczymy, jakie będą potrzeby. Nastawiamy się na to, by ładnie ubrać to medialnie i zachęcić tamtejszą Polonię do kibicowania i wspierania klubu. Chcemy pokazać, jak fajna potrafi być siatkówka – przyznał były libero reprezentacji Polski.

38-letni Ignaczak występował w kadrze narodowej w latach 1998-2014 (321 meczów). Wywalczył m.in. mistrzostwo świata (2014), mistrzostwo Europy (2009) i triumfował w Lidze Światowej (2012). Reprezentował barwy m.in. AZS Częstochowa (2000-03), Skry Bełchatów (2003-07) oraz Asseco Resovii (2007-16).