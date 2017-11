Wójcik o niepowołaniu asesorów: Działanie KRS jest przeciwko społeczeństwu Michał Wójcik michalwojcik.eu

Działanie KRS jest przeciwko społeczeństwu, środowisku sędziowskiemu, a najbardziej przeciwko tym ludziom - powiedział we wtorek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To reakcja na decyzję KRS, by nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości.