Dokumenty z oceny kandydatury sędziego nie podlegają udostępnieniu - wyrok WSA w Warszawie

Prezes Sądu Apelacyjnego odmówił K.H. udzielenia informacji w zakresie dokumentów z oceny kandydatury sędziego R.K. sporządzonej w związku ze złożeniem przez sędziego karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym.

W uzasadnieniu decyzji podano, że żądane informacje stanowią informację publiczną jednakże nie podlegają udostępnieniu, gdyż zgodnie z art. 106f Prawa o ustroju sądów powszechnych, informacje dotyczące oceny pracy, opracowania i realizacja indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określonej w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, chyba że sędzia, którego dotyczą, wyraził na to zgodę. Zgodnie zaś z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej może ograniczyć dostęp do żądanych informacji publicznych z uwagi na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.

Decyzję prezesa sądu podtrzymał Minister Sprawiedliwości, stwierdzając, że art. 106f u.s.p. stanowi normę bezwzględnie obowiązującą. Każdy kto wszedł w posiadanie informacji, wymienionych w tym przepisie (np. prezes sądu, sędzia wyznaczony do oceny kwalifikacji) ma obowiązek zapewnienia ich ochrony na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Minister zwrócił uwagę, że ograniczenie dostępu do informacji dotyczących oceny pracy sędziego, spełnia konstytucyjny wymóg, aby ograniczenie prawa do informacji publicznej wprowadzone było aktem rangi ustawowej, ze względu na ochronę wolności i praw innych osób (art. 61 ust. 3 Konstytucji RP).

Za istotną okoliczność w sprawie Minister uznał również, że sędzia, którego oceny pracy domagała się K.H., nie wyraził zgody na jej ujawnienie. Jak bowiem wynika z brzmienia art. 106f u.s.p. zgoda sędziego jest okolicznością, która umożliwia ujawnienie informacji, dotyczących zarówno oceny pracy, jak i opracowania i realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Zgoda musi zostać udzielona na piśmie. - Użyty w ustawie zapis oznacza również, że żadna inna osoba (np. prezes sądu) nie może wyrazić takiej zgody za sędziego lub zmienić decyzji sędziego w tym przedmiocie – wskazał Minister Sprawiedliwości.

K.H. nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem, i wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości. Podniosła w niej, że art. 106f u.s.p. nie mieści się w kategorii ochrony wartości i praw innych osób oraz jest sprzeczny z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Jej zdaniem brak jest podstaw prawnych i faktycznych do zakwalifikowania informacji w nim określonych do informacji niejawnych. Kobieta dodała, że sędzia jest funkcjonariuszem publicznym i awans zawodowy sędziego, w tym sposób oceny, kryteria wyboru i doboru materiału do oceny sędziego są informacją publiczną i zgodnie z Konstytucją RP oraz art. 5 u.d.i.p. obowiązkiem Prezesa było udostępnienie informacji o którą wnosiła.

W wyroku z 8 sierpnia WSA w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 136/17) oddalił skargę obywatelki.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że art. 5 u określa ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Podstawę do tego ograniczenia stanowią informacje niejawne, inne ustawowo chronione tajemnice, tajemnica przedsiębiorcy i prywatność osoby fizycznej. Zgodnie natomiast z art. 106f u.s.p., informacje dotyczące oceny pracy, opracowania i realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że sędzia, którego dotyczą, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie.

- Skoro więc informacje, o które wnosiła skarżąca składają się na ocenę pracy sędziego, o której mowa w art. 106a tej ustawy, to tym samym nie podlegają one udostępnieniu. Tak więc Prezes Sądu Apelacyjnego w [...] wobec braku zgody, o której mowa powyżej nie mógł udostępnić informacji wnioskowanej w tym zakresie – stwierdził WSA.

Orzeczenie nie jest prawomocne.