Ziobro: nie ma kontaktów między MS a Kancelarią Prezydenta ws. ustaw o SN i KRS

Prezydent Andrzej Duda 24 lipca poinformował, że nie podpisze ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

Ziobro, pytany czy są kontakty między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Sprawiedliwości ws. tych ustaw, zaprzeczył. "Obecnie nie ma takich kontaktów" - powiedział w wywiadzie dla portalu wPolsce.pl.

Zadeklarował, że jeżeli prezydent zechce zasięgnąć opinii MS, resort jest gotowy wyrazić ją "na każdym etapie". Ziobro podkreślił, że zależy mu, aby ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości były wspólnym sukcesem MS i prezydenta. "Jestem pełen dobrej woli, chciałbym żeby prezydent odniósł sukces, żeby to był nasz wspólny sukces, a przede wszystkim, żeby to był sukces Polaków, sukces realnej zmiany w wymiarze sprawiedliwości" - mówił minister.

Dopytywany, jakie "warunki minimum" powinny spełnić prezydenckie projekty ustaw, by MS uznało je za satysfakcjonujące, Ziobro odparł, że nie chciałby jeszcze publicznie prezentować swojego stanowiska w tej sprawie. "Liczę jeszcze na to, że pan prezydent będzie chciał to usłyszeć bezpośrednio ode mnie. Kultura polityczna wymaga ode mnie, żeby zaczekać na okazje" - mówił szef MS.

W jego ocenie jest możliwe jednak, że "prezydent z takiej okazji nie będzie chciał skorzystać". "Wtedy będę się dzielił swoimi opiniami. Zwłaszcza, gdy projekt pojawi się publicznie" - zapewnił minister.