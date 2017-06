Kempa: środowisko sędziowskie to nie szczególnie wyjęta spod prawa kasta

"Państwo (sędziowie-PAP) podlegają jakiejś ocenie. To nie jest jakaś szczególnie wyjęta spod prawa kasta, podlegają tej ocenie i mimo wszystko powinni działać w granicach prawa i na podstawie prawa. Więc nie są wyjęci spod tego prawa" - powiedziała w TV Republika Kempa.

Pytana przez dziennikarkę, odnosząc się do ostatniego kongresu sędziów, skąd bierze się przeświadczenie, że środowisko sędziowskie to "element nienaruszalny", szefowa KPRM odpowiedziała, że wynika z dwóch podstawowych przyczyn. "Po pierwsze z tego, że (...) nie było lustracji. I to jest pierwszy podstawowy grzech zaniechania po 1989 roku. To środowisko ani się nie oczyściło przez wprowadzenie pewnych rozwiązań do systemu prawa - trzeba było to wprowadzić jasno, wyraźnie - ani też nie stało się to poprzez ewentualnie ambicje samooczyszczenia" - mówiła Kempa.

Drugim elementem, według szefowej KPRM, było to, że sądownictwo i prokuratura, szczególnie po roku 1989, były sektorami bardzo słabo opłacanymi. "Zupełnie inaczej było, jeśli chodzi o adwokatów, radców prawnych - to już był tzw. rynek. Zresztą dostęp do zawodów prawniczych był bardzo wąski, również korporacyjny. Konstytucja z 1997 roku jeszcze to ugruntowała artykułem 17. Tak naprawdę to dopiero była wąska kasta, która stała się krezusami w naszym narodzie i tam te pensje były bardzo wysokie" - powiedziała.

"Tam też w sądownictwie, w prokuraturze, pozostawały osoby, które, nie chce powiedzieć, że były gorsze czy najgorsze, ale dawało to wiele do myślenia" - dodała.

Sejm na obecnym posiedzeniu kończył prace nad zmianami w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prawie o ustroju sądów powszechnych.

Projekty miały być głosowane w czwartek wieczorem, ale ostatecznie nie znalazły się w porządku wieczornych głosowań. Projekt dot. KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami - ich następców wybrałby Sejm; dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Projekt dot. ustroju sądów powszechnych zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, zwiększając uprawnienia ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasadę losowego przydzielania spraw sędziom.