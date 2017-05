We wtorek - doroczne Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego

W 2016 r. SN rozpoznał więcej spraw niż ich wtedy wpłynęło; zmniejszono i tak niedużą zaległość z poprzedniego roku, a wyniki pracy SN w 2016 r., tak pod względem poziomu orzecznictwa, jak i ogólnej liczby rozpoznanych spraw, należy ocenić pozytywnie - informuje 235-stronicowe sprawozdanie I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf za miniony rok.

Dodano w nim, że dotychczasowa działalność pozwala na optymistyczną prognozę realizacji zadań SN w przyszłości. "Zachowanie sprawności działania SN jest zasługą osobistego zaangażowania sędziów oraz wyrazem dbałości o zapewnienie obywatelom najskuteczniejszej ochrony sądowej" - podkreślono.

W 2016 r. sędziowie SN (na koniec roku orzekało ich 83 - w czterech izbach: Cywilnej; Karnej; Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Wojskowej) rozpatrzyli ogółem 11 427 spraw, wpłynęły zaś 11 102 sprawy. W 2016 r. SN odnotował mniejszy wpływ spraw niż w 2015 r.

Najwięcej rozpatrzono skarg kasacyjnych i kasacji w sprawach cywilnych i karnych - 7859 (w 2015 r. – 7554), 1151 różnych zażaleń (w 2015 r. – 1022) oraz 165 zagadnień prawnych (w 2015 r. – 154). Na pozostałe sprawy składały się: apelacje od orzeczeń wojskowych sądów okręgowych, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, skargi na przewlekłość postępowania, skargi o wznowienie, wnioski o przekazanie sprawy innemu sądowi, sprawy o ułaskawienie, a także sprawy dyscyplinarne.

Średni czas rozpoznania sprawy w SN wyniósł 7 miesięcy, co - jak podkreśla sprawozdanie - w pełni odpowiada standardom określonym w konstytucji oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wszystkie orzeczenia SN, także te wydawane w sprawach dyscyplinarnych sędziów, są publikowane i ogólnie dostępne - zaznaczono.

W 2016 r. do SN wpłynęło 61 spraw dotyczących przewinień dyscyplinarnych sędziów. To nieco mniej niż w ostatnich dwóch latach (w 2014 było ich 70, w 2015 – 82), ale więcej niż w 2013 r. – gdy były 43 sprawy. W 2016 r. rozstrzygnięto 62 takie sprawy (w 2015 – 82, w 2014 r. – 69, a w 2013 r. – 46). W 2016 r. rozpatrzono ponadto 90 spraw przewinień dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, lekarzy i farmaceutów.

W sprawozdaniu podkreślono, że SN wielokrotnie sygnalizował dostrzeżone wady unormowań prawnych, zgłaszając przy tym konkretne postulaty. Zastrzeżenia dotyczące obowiązujących przepisów oraz dostrzeżone rozbieżności orzecznicze były również zgłaszane przez sądy powszechne. Podobnie jak w latach poprzednich, SN zwracał się do wszystkich sądów apelacyjnych i okręgowych o sygnalizowanie ewentualnych rozbieżności w orzecznictwie oraz luk i nieprawidłowości w systemie prawa.

Kwestie dotyczące kilkudziesięciu luk i nieprawidłowości w prawie, jakie stwierdzono w 2016 r., zostały ujęte - jak co roku - w oddzielnym, 112-stronicowym dokumencie o nieprawidłowościach lub lukach, których usunięcie jest "niezbędne dla zapewnienia spójności polskiego systemu prawnego".

W sprawach cywilnych wymieniono m.in. kwestie przedawniania roszczeń pasażera o odszkodowanie za opóźniony lot samolotu; odwróconego kredytu hipotecznego; możliwości nadawania klauzuli wykonalności przez e-sąd; statusu komornika jako podatnika podatku od towarów i usług. W sprawach karnych uwagi odnoszą się m.in. do braku spójności przesłanek kierowania przestępcy do zakładu psychiatrycznego i kwestii, czy odmienność płci jest warunkiem uznania dwóch osób za pozostające w tzw. wspólnym pożyciu. Z zakresu prawa pracy uwagi dotyczyły m.in. sprawy ryczałtu za noclegi kierowców transportu międzynarodowego.

22 czerwca Trybunał Konstytucyjny z wniosku parlamentarzystów PiS zbada konstytucyjność regulaminu wyboru I prezesa SN. W marcu br. grupa parlamentarzystów PiS wystąpiła do TK o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których dokonywany jest wybór kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego, przedstawianych następnie prezydentowi RP. Na podstawie tych przepisów prof. Gersdorf została powołana na tę funkcję.

Zdaniem wnioskodawców, konstytucję narusza to, że zasady wyboru kandydatów na I prezesa SN określono w regulaminie, podczas gdy zagadnienie to powinno być uregulowane w ustawie. Inna ich wątpliwość to brak uchwały Zgromadzenia Ogólnego SN o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na I prezesa SN. PiS chce też, by TK uznał za niebyłe lub nieskuteczne czynności dokonywane do tej pory przez prof. Gersdorf jako I prezesa SN.

Nie ma żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości wyboru i powołania prof. Gersdorf na stanowisko I prezesa SN - uznał. "Wniosek poselski zmierza do stworzenia ustawodawcy – a więc każdorazowej większości parlamentarnej – możliwości oddziaływania na proces wyłaniania kandydatów na I prezesa SN" - ocenił SN.

TK rozpozna wniosek w składzie: prezes TK Julia Przyłębska (przewodnicząca), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres i Lech Morawski.

12 września SN ma zaś zbadać pytanie prawne ws. "umocowania" sędzi Przyłębskiej jako prezesa TK oraz problemu, czy tę kwestię może oceniać sąd powszechny. W lutym br. warszawski sąd apelacyjny zadał SN takie pytanie - na wniosek b. prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Sąd stwierdził m.in., że pod koniec 2016 r. nie została podjęta przewidziana w przepisach uchwała Zgromadzenia Ogólnego TK, przedstawiająca prezydentowi kandydatów na stanowisko prezesa (wtedy na prezesa została powołana sędzia Przyłębska).