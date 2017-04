MS wystąpiło do sędziego Raczkowskiego o ustosunkowanie się do artykułów o nim

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do sędziego płk. Piotra Raczkowskiego – jako prezesa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie - by do 5 maja ustosunkował się do artykułów prasowych na jego temat.