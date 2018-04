Plan weryfikacji sędziów w SN bez zmian - komentuje Marek Domagalski

Mimo korekty procedury przedłużania przejœcia w stan spoczynku sędziów, którzy osišgnęli wiek 65 lat, będšcej elementem kompromisu z Brukselš w ramach sporu o reformy sšdownictwa, korekta ta nie ogranicza najbliższej wymiany sędziów Sšdu Najwyższego.

Ewentualnš zgodę na dalsze orzekanie przez 27 sędziów Sšdu Najwyższego, którzy przekroczyli 65 lat, wyda prezydent, a wiemy, że na razie o to wystšpił jeden sędzia z Izby Karnej, a czas na składanie wniosków upływa 3 maja.

Zgłoszone w œrodę przez PIS poprawki do noweli do ustaw o sšdach powszechnych, KRS i SN, uprawnienie do wydawania zgody na przedłużenie orzekania przez sędziów którzy ukończyli 65 lat, przenoszš na Krajowš Radę Sšdownictwa, ale w przypadku sędziów SN pozostawiajš je w rękach prezydenta, który będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec proœby (oœwiadczenia) zainteresowanego sędziego. Sędzia z oœwiadczeniem woli dalszego zajmowania stanowiska winien wystšpić nie wczeœniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem osišgnięciem 65 lat, i nie póŸniej niż na 6 miesięcy.

Już z tego powodu nowa regulacja nie dotyczy obecnej „wymiany", która nastšpi w najbliższych trzech miesišcach i może dotyczyć 27 z 76 sędziów SN. To nie wszystko, bez zmian zostaje art. 111 § 1 ustawy o Sšdzie Najwyższym, która weszła w życie 3 marca br., zgodnie z którym sędziowie SN, którzy ukończyli lub ukończš do 3 lipca br. 65 lat, następnego dnia, czyli 4 lipca, przechodzš w stan spoczynku, chyba że do 4 maja br. złożš „proœbę" o dalsze orzekanie przez trzy lata, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Być może pewne wštpliwoœci wywołać kwestia czy prezydent będzie wydawał zgodę - jak mówi art. 111, czy też zgłosi sprzeciw jak mówi nowy art. art. 37 § 2–4 ustawy o SN (teraz zmieniany) który stosowany ma być „odpowiednio", a więc ocena należeć będzie do prezydenta.

Według nowego brzmienia art. 37 § 3 w przypadku niezgłoszenia przez prezydenta sprzeciwu wobec dalszego zajmowania stanowiska sędziego SN (na co ma trzy miesišce) sędzia przechodzi SN w stan spoczynku dopiero z dniem ukończenia 68. roku życia. Tak czy inaczej decyzja jest w rękach prezydenta. Dodajmy, że do podobne konkluzje zawiera opublikowana w czwartek po południu opinia Sšdu Najwyższego, która wskazuje, że najnowsza nowela nie eliminuje się swobody decyzyjnej prezydenta RP w odniesieniu do przedłużania mandatu sędziego SN.