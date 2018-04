Paweł Mucha: prof. Gersdorf powinna zwołać posiedzenie KRS

Trwa paraliż działania Krajowej Rady Sšdownictwa. Przewodniczšca, I prezes Sšdu Najwyższego Małgorzata Gersdorf dotychczas nie zwołała pierwszego posiedzenia po wyborze sędziowskiej częœci składu Rady.

O to Tomasz Pietryga pytał Pawła Muchę – sekretarza stanu z Kancelarii Prezydenta RP – w pištkowym programie #RZECZoPRAWIE.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mucha stwierdził, iż ocenie obecnš sytuację bardzo krytycznie, i podziela argumentację z listu 15 członków KRS. Napisali w nim, że kierujšc się odpowiedzialnoœciš za dobro wymiaru sprawiedliwoœci, zwracajš się o wypełnienie ustawowego obowišzku zwołania posiedzenia Rady.

- Rzecz jest poważna, bo brak funkcjonowania KRS to jest opóŸnienie nie tylko jeœli chodzi o postępowania dyscyplinarne czy powołania sędziowskie, ale to jest sytuacja absolutnie nieakceptowalna w sensie prawnym, ponieważ jest obowišzek prawny działania pani prezes Gersdorf – wskazał Paweł Mucha. - On powinien być wykonany niezwłocznie, to leży w interesie wymiaru sprawiedliwoœci – dodał.

Przedstawiciel prezydenta Dudy podkreœlił, iż jego zdaniem I prezes Sšdu Najwyższego powinna zwołać posiedzenie KRS.