Wiesław Johann: Opinia o niekonstytucyjności KRS jest prywatnym poglądem profesor Gersdorf

Ustawa o KRS funkcjonuje w porzšdku prawnym jako ustawa konstytucyjna. Prof. Gersdorf mówi, że jest niekonstytucyjna, ale jest to tylko prywatny poglšd, jej osobiste zdanie – powiedział w Polskim Radiu 24 sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johann.

W œrodę w siedzibie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie spotkało się 14 nowych członków Krajowej Rady Sšdownictwa (jeden jest chory) i kilku dotychczasowych. Była kawa i ciasteczka. Spotkanie miało charakter organizacyjno - poznawczy. Nowi członkowie przedstawili się pozostałym członkom KRS.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Powstał też list adresowany do prof. Małgorzaty Gersdorf, I prezes Sšdu Najwyższego. Członkowie KRS piszš w nim, że kierujšc się odpowiedzialnoœciš za dobro wymiaru sprawiedliwoœci, zwracajš się o wypełnienie ustawowego obowišzku zwołania posiedzenia Rady.

- Niezależnie od Pani osobistych poglšdów i prywatnej oceny ustawy o KRS wnosimy o wykonanie publicznego obowišzku realizacji nakazów prawa - napisali członkowie Rady do prof. Gersdorf.

Spotkanie zwołał Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sšdownictwa.

- Ustawa o KRS funkcjonuje w porzšdku prawnym jako ustawa konstytucyjna. Prof. Gersdorf mówi, że jest niekonstytucyjna, ale jest to tylko prywatny poglšd, jej osobiste zdanie – stwierdził w pištek Wiesław Johann.

Sędzia przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem 24, że w porzšdku prawnym obowišzuje zasada, iż każda ustawa niezaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego jest ustawš konstytucyjnš. Ustawa o Krajowej Radzie Sšdownictwa funkcjonuje więc w porzšdku prawnym jako ustawa konstytucyjna.

- To, że pani profesor mówi, że jest to ustawa niekonstytucyjna, a zatem i wybór sędziów do Krajowej Rady Sšdownictwa został dokonany w sposób sprzeczny z konstytucjš, to jest tylko jej prywatny poglšd - podkreœlił Johann.