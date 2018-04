Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma zabezpieczyć i udrożnić zmiany

W dniu wejœcia w życie nowej ustawy o SN zaprezentowano projekt jej noweli autorstwa PiS. Ma zabezpieczyć i udrożnić te zmiany.

We wtorek, po wejœciu w życie reformy Sšdu Najwyższego, ze składu liczšcego 81 sędziów odeszło w stan spoczynku pięciu. Czterech z Izby Wojskowej, która ulega likwidacji: jej prezes Wiesław Błuœ, Marian Buliński, Jan Bogdan Rychlicki i Jerzy Steckiewicz oraz Hubert Wrzeszcz z Izby Cywilnej, który skorzystał jeszcze ze starej ustawy.

Najważniejsza zmiana zawarta w noweli zgłoszonej przez PiS polega na tym, by prezydent miał możliwoœć natychmiastowego wyznaczenia sędziego wykonujšcego obowišzki pierwszego prezesa SN w razie dymisji obecnej pierwszej prezes czy prezesa którejœ z izb – do której żaden z nich się do tej pory nie podał, ale prawdopodobnie najpóŸniej na poczštku lipca opróżniš te stanowiska.

We wtorek SN zebrał się na zamkniętym zgromadzeniu ogólnym sędziów. Uchwalono apel do władz o korektę reformy na szczytach Temidy. Zapowiedziano też, że wtorkowe zgromadzenie nie zostało zakończone, lecz odroczone do 13 kwietnia – czyli na dzień po zamknięciu najbliższego posiedzenia Sejmu.

Przejœciowy zarzšd

Taki tryb jest już przewidziany w nowej ustawie o SN, która 3 kwietnia weszła w życie. Może być jednak zastosowany dopiero po 4 lipca, gdyby razem z sędziami przechodzšcymi w stan spoczynku w zwišzku z przekroczeniem nowego, niższego wieku emerytalnego 65 lat status sędziego czynnego utracili prezesi izb SN czy pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf. Wprawdzie konstytucja mówi o szeœcioletniej kadencji, do której ukończenia zostały prof. Gersdorf dwa lata, jednak ustawa tę okolicznoœć pomija. W takiej sytuacji do czasu powołania nowego pierwszego prezesa i nowych prezesów izb ich obowišzki pełnić ma wskazany przez prezydenta sędzia SN. Najnowsza propozycja polega na tym, by ten nadzwyczajny tryb zastosować we wszystkich innych przypadkach nieobsadzenia tych stanowisk – a więc także w razie rezygnacji, niezależnie od tego, czy nastšpiłaby ona teraz czy np. za kilka dni lub tygodni. Zgromadzenie SN wyłoniłoby kandydatów, spoœród których prezydent wybrałby następcę prof. Gersdorf.

Żeby nie było żadnych wštpliwoœci co do uprawnień tego „p.o. prezesa SN", wprost wskazano, że wykonuje on wszystkie uprawnienia zastępowanego prezesa. A zatem nie byłoby też wštpliwoœci, że mógłby też zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sšdownictwa w nowym składzie – jeœli tego nie uczyni wczeœniej prezes Gersdorf. KRS to obecnie najwazniejsze ciało decyzyjne, które może uruchomić procedurę powoływania nowych sędziów – także do SN, w tym do nowo utworzonych izb tego sšdu.

Kolejna zmiana uprawnia prezydenta do ogłaszania w cišgu 12 miesięcy wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach SN bez wymaganej dotšd opinii pierwszego prezesa SN, co ma zagwarantować sprawne obsadzanie zwiększonej do 120 liczby sędziów SN. Trzecia zmiana ma jeszcze bardziej niż pierwotna ustawa gwarantować autonomię budżetowš Izby Dyscyplinarnej, której prezes będzie mógł bez zgody pierwszego prezesa SN dysponować jej budżetem. Izba Dyscyplinarna SN dla sędziów oraz innych profesji prawniczych jest bodaj najważniejszš zmianš tej reformy.

Apel o rozwagę

Obecni sędziowie SN zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym 3 kwietnia zaapelowali (przytłaczajšcš większoœciš ) do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o „wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwišzań, które nie naruszajš trójpodziału władzy, niezależnoœci sšdów, niezawisłoœci i nieusuwalnoœci sędziów". Przede wszystkim w stosunku do ustawy o Krajowej Radzie Sšdownictwa, której zwołanie i prace z udziałem sędziów wybranych w niekonstytucyjnym trybie grożš niebezpiecznymi konsekwencjami dla stabilnoœci całego systemu prawnego naszego państwa.

– Nie jest za póŸno na stosowne zmiany ustawodawcze oraz na skoncentrowanie uwagi na realnej, a nie pozorowanej zmianie procedur, która pozwoli skrócić czas oczekiwania na orzeczenie oraz przybliży sšdy do obywateli – wskazali w uchwale sędziowie. SN ponowił gotowoœć służenia pomocš w przeprowadzaniu takich reform. Š?