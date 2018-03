Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Irlandzkich w sprawie ataku na sędzię Aileen Donnelly

Stowarzyszenie Sędziów Irlandzkich wyraziło "najwyższš dezaprobatę wobec osobistych ataków i obelg skierowanych prawdopodobnie przeciwko sędzi Aileen Donnelly ze strony niektórych polskich mediów".

W Irlandii zatrzymano poszukiwanego przez polskiego służby Artura C. Mężczyzna poszukiwany był m.in. za handel narkotykami. Do ekstradycji Polaka nie dojdzie, ponieważ sędzia ma wštpliwoœci wobec przestrzegania zasad demokracji i praworzšdnoœci w Polsce.

Sšd ekstradycyjny w Dublinie ogłosił, że przekażę sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœci. Sędzia Aileen Donnelly poinformowała, że ostatnie zmiany w polskim sšdownictwie doprowadziły do tego, że jest on "systematycznie uszkadzany".

Zdaniem Donnelly zmiany te doprowadziły do naruszenia praworzšdnoœci i demokracji. - W Polsce minister sprawiedliwoœci jest teraz także prokuratorem generalnym i ma prawo do odgrywania aktywnej roli nad prezesami sšdów. Może mieć na nich wpływ - oceniła.

Decyzja sędzie Donnelly wywołała falę komentarzy w Polsce. Przykładowo posłanka Prawa i Sprawiedliwoœci, Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że jest to "oszczerstwo wymierzone w państwo polskie". - Podejrzewam, że w Irlandii również obowišzuje zasada legalizmu, czyli można orzekać tylko wtedy, jeœli prawo na to zezwoli. Uznanie swobodne jakiegoœ sędziego, który być może wczeœniej czytał literaturę, albo jakieœ odpryski „Wyborczej", albo już tam gdzieœ go ustawiano, bo sędziowie nasi bardzo często jeŸdzili tam i ustawiali te œrodowiska sędziowskie itd. – powiedziała.

Z kolei wiceminister sprawiedliwoœci, Marcin Warchoł skomentował sprawę dla "Rzeczpospolitej" w następujšcy sposób: "Wydajšc decyzje o odmowie wydania polskiego obywatela w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania, dubliński sšd prezentuje podwójne standardy. W imię rzekomej walki i troski o praworzšdnoœć w Polsce opóŸnia ukaranie groŸnego narkotykowego przestępcy".

Stanowisko w sprawie ataku na sędzię Aileen Donnelly wydało w czwartek Stowarzyszenie Sędziów Irlandzkich. Wyrażajš w nim "najwyższš dezaprobatę wobec osobistych ataków i obelg skierowanych prawdopodobnie przeciwko członkini naszego stowarzyszenia Pani Sędzi Aileen Donnelly ze strony niektórych polskich mediów". Jak czytamy dalej, każda zainteresowana osoba lub strona ma prawo do krytyki wyroku lub orzeczenia Sšdu, i ma prawo to robić nawet w stanowczych słowach. Ponieważ sędzia jest osobš sprawujšcš urzšd publiczny, to podlega krytyce stron za sposób w jaki pełni swoje służbowe obowišzki, niemniej krytyka powinna się do tego ograniczać i dotyczyć decyzji sšdu, a nie osobiœcie sędziego. - Pozostajšce bez zwišzku ze sprawš odwołania do osobistego i prywatnego życia Pani Sędzi Donelly sš całkowicie nieakceptowalne i potępiamy je w całej rozcišgłoœci - podkreœla Stowarzyszenie Sędziów Irlandzkich.

W obronie irlandzkiej sędzi Aileen Donnelly stanęło też Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ). - W œwietle ostatnich ataków osobistych i agresywnej krytyki skierowanej przeciwko sędzi Aileen Donnelly pojawiajšcej się w niektórych polskich mediach, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wyraża całkowitš solidarnoœć dla sędzi Aileen Donnelly oraz wszystkich Sędziów Irlandzkich - napisano w wydanym stanowisku.