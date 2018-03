Janusz Trzciński: Z Naczelnego Sądu Administracyjnego może odejść nawet 30 proc. sędziów

Obniżenie wieku przejœcia w stan spoczynku do 65 lat przewidziane w ustawie o Sšdzie Najwyższym i automatyczne przenoszenie sędziów w stan spoczynku dosięgnie też Naczelnego Sšdu Administracyjnego – przewiduje profesor i były prezes NSA w rozmowie z Aleksandrš Tarkš.

Rz: Już 2 kwietnia w życie wejdzie zreformowana ustawa o Sšdzie Najwyższym, która wywołała wiele kontrowersji. Jeszcze na etapie projektu pojawiły się opinie, że może ona uderzyć także w Naczelny Sšd Administracyjny. Czy to prawda, a jeœli tak, to dlaczego?

Janusz Trzciński: Sšd Najwyższy i Naczelny Sšd Administracyjny majš swoje własne, odrębne uregulowania, jeœli chodzi o kwestie ustrojowe i proceduralne, jednak w ustawie – Prawo o ustroju sšdów administracyjnych jest art. 49. Zgodnie z nim w sprawach nieuregulowanych w ustawie do NSA oraz jego sędziów, urzędników i pracowników stosuje się odpowiednio przepisy dotyczšce SN. W ustawie jest też przepis, który dla wojewódzkich sšdów administracyjnych zawiera odesłanie odpowiednio do ustawy o ustroju sšdów powszechnych.

Przecież reformujšc sšdownictwo administracyjne, kilkanaœcie lat temu można było w pełni i niejako od podstaw okreœlić ramy funkcjonowania dwuinstancyjnych sšdów administracyjnych. Czy to odesłanie do ustawy o SN to przeoczenie?

Nie. W prawodawstwie stosuje się takš technikę odsyłania do innych przepisów, gdy zachodzi potrzeba osišgnięcia skrótowoœci tekstu lub zapewnienia spójnoœci regulowanych instytucji prawnych. Wtedy w akcie prawnym można posłużyć się odesłaniem. Rodzaje odesłań sš dwa: odpowiednie i wprost. Odpowiednie stosuje się, gdy jakaœ instytucja ma już swojš regulację i specyfikę, a istnieje wielkie podobieństwo jej sytuacji, zwłaszcza specyfiki prawnej do innej. Wtedy, żeby nie namnażać przepisów, stosuje się odesłanie o odpowiednim stosowaniu. Wybór tej metody dla regulacji dotyczšcych SN i NSA ze względu na podobieństwa instytucji i sytuacji sędziów był zasadny. Byłem przeciwnikiem tego rozwišzania. Na etapie prac nad reformš sšdownictwa administracyjnego przekonywałem, że nowe regulacje powinny być pełne i zupełne.

Jakich płaszczyzn dotyczy odesłanie do ustawy o SN?

Pierwszš jest sam NSA. Gdy chodzi o ten sšd, czyli zagadnienia ustrojowe, nasze przepisy zawierajš pełnš regulację w tym zakresie. Dlatego np. przepisy o SN, które odnoszš się do dwóch nowo powołanych struktur, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej nie będš odnosić się do NSA.

Czyli i struktura, i procedura NSA jest pełna, zamknięta i tu zagrożenia odpowiedniego stosowania nie ma?

Tak, NSA nie będzie musiał tworzyć osobnej izby dyscyplinarnej czy kontroli nadzwyczajnej. Sšdownictwo administracyjne ma własnš procedurę postępowania dyscyplinarnego. W NSA pozostanie podział na trzy dotychczasowe izby: ogólnoadministracyjnš, finansowš i gospodarczš. NSA nie ma obowišzku powoływania tych dwóch dodatkowych izb. Nie znajduje żadnego przepisu ustrojowego dotyczšcego SN, jego struktury, kompetencji izb, który miałby zastosowanie do NSA.

A co z sędziami? Tu sytuacja nie jest tak klarowna.

Niektóre ich sprawy zostały dobrze uregulowane w przepisach o sšdach administracyjnych. Przykładem mogš być przesłanki powołania na stanowisko sędziego. SN ma własne przesłanki i one w zwišzku z regulacjš dotyczšcš sšdów administracyjnych nie będš miały zastosowania. Problemem będš przepisy o wygaœnięciu stosunku służbowego, które decydujš, kiedy sędzia przestaje sprawować urzšd. Tu osobnych regulacji NSA nie ma, więc odpowiednie zastosowanie będš miały przepisy o sędziach SN. To pokazuje, że NSA ma też obszary, na których z uwagi na odesłanie sytuacja orzekajšcych w NSA będzie taka sama jak tych w SN.

Czy sędziów NSA dotknie jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian w SN, czyli obniżenie wieku przejœcia w stan spoczynku?

Tak. Do tej pory sędziowie NSA mogli orzekać do 70 lat, z możliwoœciš przedłużenia tego okresu do 72 lat. Nie byłem entuzjastš możliwoœci odsunięcia przejœcia w stan spoczynku o te dwa lata, ale uważam, że granica 70 lat to dobre rozwišzanie. Nowelizacja ustawy o SN obniża wiek przejœcia w stan spoczynku do 65 lat i ta zasada będzie miała odpowiednie zastosowanie do sędziów NSA, kobiet i mężczyzn, choć kobiety będš mogły odejœć w stan spoczynku na własnš proœbę, nawet po ukończeniu 60 lat. To odbicie zwykłych praw emerytalnych.

Czy to dobrze, że z dwóch najważniejszych sšdów w Polsce „wypycha się" najbardziej doœwiadczonych sędziów? Dla prawnika wiek 65 lat to raczej szczyt kariery, a nie jej schyłek.

Uważam, że to nie najlepsze posunięcie i na pewno nie przemawiajš za nim względy sprawnoœci intelektualnej. Na pewno 65-letni sędzia nie jest niesprawny, za to z pewnoœciš doœwiadczony. Odsunięcie od orzekania sędziów z długim stażem może negatywnie odbić się na wymiarze sprawiedliwoœci.

Przepisy zostały poddane ostrej krytyce. Czy wysyłanie sędziów na wczeœniejszš sšdowš „emeryturę" to jedyny problem?

Nie, jest problem znacznie poważniejszy. Ustawodawca jednoczeœnie zdecydował się na rozwišzanie – częœciowo w przepisach przejœciowych – które obejmie dwie grupy sędziów. Nowelizacja stanowi bowiem, że w stan spoczynku z automatu przechodzš zarówno osoby, które przed wejœciem jej w życie ukończyły 65 lat, jak i te, które ten wiek osišgnš już po wejœciu. Dotyczy to sędziów SN i odpowiednio sędziów NSA. I tu pojawia się problem natury konstytucyjnej dotyczšcy tej pierwszej grupy sędziów.

Na czym polega złamanie ustawy zasadniczej?

Można tu mówić o naruszeniu zasad poprawnej legislacji i o działaniu prawa wstecz. To nowe rozwišzanie po częœci odnosi się bowiem do stanów faktycznych, które się już spełniły, czyli do sędziów, którzy już teraz, jeszcze przed wejœciem w życie nowelizacji, ukończyli 65 lat, a przed niš mogliby orzekać do 70. roku życia. Moim zdaniem można twierdzić, że przepis przejœciowy art. 111 nowelizacji ustawy o SN jest obarczony wadš niekonstytucyjnoœci polegajšcš na działaniu prawa wstecz. Druga wštpliwoœć dotyczy usytuowania tej regulacji w ustawie. Znalazła się w przepisach przejœciowych i pojawia się pytanie, czy na zasadzie odesłania można jš odnieœć do sędziów NSA.

A można?

Z ciężkim sercem muszę stwierdzić, że chyba można. I nie zmienia to mojej bardzo negatywnej oceny samego procesu legislacyjnego i wynikajšcych z niego wad.

To jaka będzie sytuacja sędziów NSA, którzy w chwili wejœcia w życie nowelizacji ustawy o SN majš już ukończone 65 lat? Majš się spakować i odejœć z sšdu?

Sędziowie NSA, stosujšc konstytucję wprost, mogš uważać, że przepis przejœciowy przenoszšcy ich z automatu w stan spoczynku działa wstecz, więc jest niekonstytucyjny. Takiego zarzutu nie będš jednak mogli postawić sędziowie NSA, którzy nowy wiek przejœcia w stan spoczynku osišgnš już po wejœciu w życie nowelizacji. Będzie miał do nich odpowiednie zastosowanie i tu w mojej ocenie nie można mówić o naruszeniu zasad konstytucyjnych.

Czy jednak sytuacja obu tych grup sędziów nie jest podobna? Przecież przechodzšc do tego sšdu, mogli zakładać na podstawie obowišzujšcych zasad, że będš mogli orzekać co najmniej do 70 lat.

W przypadku sędziów, którzy 65 lat skończš już po wejœciu w życie nowelizacji, problemu nie widzę. Uznałbym, że ustawodawca ma pewnš swobodę kształtowania tego okresu zatrudnienia. Oczywiœcie gdybym doradzał, zaleciłbym dłuższe vacatio legis. Tym sędziom powinno dać się więcej czasu na uregulowanie swoich spraw. Sędzia jak każdy planuje swoje sprawy osobiste, bioršc pod uwagę, ile jeszcze będzie czynnie pracować zawodowo. Skrócenie tej perspektywy jest doœć drastycznym rozwišzaniem, choć co do zasady jest dopuszczalnym.

Co z tš niekonstytucyjnoœciš mogš zrobić sędziowie, których problem dotyczy?

Ich sytuacja zapewne będzie bardzo trudna. Jeœli nie złożš wniosku o przedłużenie okresu orzekania – zgodę na wydłużenie w sumie o szeœć lat będzie wydawał prezydent – i będš się upierać, że sš sędziami, a otrzymajš dokument, że ich stosunek służbowy wygasł, to przestajš być sędziami.

A mogš się w jakiœ sposób bronić?

Mogš złożyć skargę konstytucyjnš, ale po wyczerpaniu drogi sšdowej. To wišże się z kolejnym problemem, bo na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy będzie im przysługiwał jakiœ tryb zaskarżenia.

A przysługuje?

To wymaga dogłębnej analizy. A jeœli nie, to podstawš skargi konstytucyjnej może być od razu decyzja, którš zostanie wygaszony stosunek służbowy. Nie można wykluczyć, ale tš kwestiš powinni zajšć się specjaliœci od prawa pracy, że sędzia mógłbym wystšpić do sšdu o ustalenie, że jego stosunek służbowy nie wygasł lub istnieje nadal. Można by też skorzystać z zaskarżenia nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego przez podmiot do tego uprawniony. Jest jeszcze trochę czasu na skorzystanie z tej œcieżki. Takš kompetencję ustawy przewidujš m.in. dla rzecznika praw obywatelskich, pierwszego prezesa SN czy prezesa NSA.

A czy ostatniš instancjš mogš być sšdy unijne?

Tak, ale to po wyczerpaniu drogi sšdowej w kraju.

Nowelizacja ustawy o SN wprowadza też pewne „rodzinne" ograniczenia w byciu sędziš.

Tak, jest w niej przepis mówišcy, że osoby pozostajšce w stosunku pokrewieństwa do 2. stopnia lub powinowactwa do 1. stopnia oraz małżonkowie nie mogš być jednoczeœnie sędziami SN. Poprzez odesłanie ta zasada będzie musiała być odpowiednio stosowana w NSA. Uważam jednak, że dopiero po wejœciu w życie nowelizacji na stanowisko sędziego nie będzie można powołać żony, męża, dziecka czy rodzeństwa orzekajšcego już sędziego. Dotychczas pokrewieństwo nie było przeszkodš. Innego wyjœcia niż stosowanie tego nowego ograniczenia tylko na przyszłoœć nie widzę, bo jak ten problem rozwišzać wstecz: rozwieœć małżeństwo, które orzeka dziœ w NSA, czy może losować, kto ma odejœć z sšdu?

W jakiej sytuacji znajdš się pracownicy i urzędnicy NSA?

Tu też w grę będzie wchodzić odpowiednie stosowanie nowych przepisów o SN. W tym zakresie przyjęte rozwišzanie nie budzi dużej wštpliwoœci, że będzie działać na przyszłoœć. To kolejne ograniczenie w zatrudnianiu, które znajdzie zastosowanie w NSA. Sprowadza się zaœ do tego, że najbliższa rodzina sędziego nie będzie mogła być zatrudniona w sšdzie.

A co z prezesem NSA? Czy podzieli los pierwszego prezesa SN?

Przyjmujšc, że wszystko to, co dotyczy SN, odpowiednio stosuje się do NSA, to musiałby przestać orzekać i przejœć w stan spoczynku, bo skończył 65 lat. Widzę to jednak inaczej. Ustawa zasadnicza przewiduje dla pierwszego prezesa SN i prezesa NSA szeœcioletnie kadencje. Tych nie można skrócić zwykłš ustawš poprzez zapisy o obniżeniu wieku przejœcia w stan spoczynku. Ale nawet gdyby przyjšć, że jest inaczej, to obaj prezesi mogš dokończyć swoje kadencje bez orzekania.

Przy najbardziej restrykcyjnej interpretacji nowelizacji, ilu sędziów NSA musiałoby zakończyć kariery?

Nie znam dokładnych statystyk, ale z informacji, które do mnie docierajš, wynika, że dotyczy to ok. 30 proc. sędziów NSA.

Czy jako były prezes NSA rekomendowałby pan sędziom, by występowali o wydłużenie czasu orzekania w tym sšdzie?

Sędzia, który czuje się na siłach, nie powinien rezygnować z orzekania tylko dlatego, że ustawowo obniżono wiek przejœcia w stan spoczynku. Sędziowie powinni występować o wydłużenie możliwoœci orzekania, nawet jeœli obawiajš się krytyki œrodowiska i nawet gdyby tej zgody mieli nie uzyskać.

Janusz Trzciński – konstytucjonalista, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW, od 1 grudnia 1993 do 1 grudnia 2001 wiceprezes TK, od 22 maja 2004 do 22 maja 2010 prezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego.