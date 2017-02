Trybunał Konstytucyjny odmówił wyłączenia Morawskiego i Muszyńskiego

W czwartek o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić orzeczenie w sprawie zainicjowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich a dotyczącej zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej (sygn. akt K 2/15).

Rzecznik zwrócił się do TK z wnioskiem o wyłączenie z udziału w rozpoznawaniu tej sprawy Lecha Morawskiego i Mariusza Romana Muszyńskiego. Zdaniem RPO wskazane osoby są nieuprawnione do orzekania w Trybunale, bowiem zostali wybrani na obsadzone już prawidłowo stanowiska sędziowskie.

TK postanowił nie wyłączać sędziów Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego. Uzasadniając swoją decyzję TK wskazał, iż RPO nie uprawdopodobnił żadnych okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie. Okolicznością taką nie jest na pewno i nie może być - zdaniem Trybunału - przeświadczenie o statusie prawnym sędziego TK. Opinię RPO o statusie wymienionych we wniosku sędziów należy uznać za pozbawioną prawnego znaczenia.

Co więcej, to, czy Rzecznik posiada kompetencję do oceny statusu sędziów Trybunału, może być „zagadnieniem frapującym, niemniej może co najwyżej stanowić temat dyskusji doktrynalnych, dopóki nie stanie się przedmiotem stosownego żądania procesowego wszczynającego postępowanie przez Trybunałem".