KRS o zagrożeniu niezawisłości sędziowskiej w związku z działalnością prokuratury

J. Kaczyński: polskie sądownictwo to gigantyczny skandal

Jak czytamy, w ostatnim czasie, Krajowa Rada Sądownictwa obserwuje nasilające się działania jednostek prokuratury, w oczywisty i nieuprawniony sposób wywierające wpływ na niezawisłość sędziowską.

KRS wskazuje na sprawy dotyczące bezpośrednio interesów procesowych i osobistych Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, gdzie Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo "w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków (...) przez sędzię przewodniczącą". W ocenie Rady, prokuratura w rzeczywistości prowadzi postępowanie przeciwko konkretnemu sędziemu.

W stanowisku KRS podkreśla, że takie działania prokuratury obejmujące prowadzenie śledztwa de facto wobec sędziego i mające za swój przedmiot konkretne czynności procesowe, jakie sędzia podejmuje w toku sprawy - przed jej prawomocnym zakończeniem, godzi w konstytucyjne gwarancje niezawisłości sędziego i jest formą szykany i niedozwolonego nacisku zarówno w stosunku do sędziów, jak i organów sądów.

- Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować w warunkach zastraszania i wywierania wpływu na sędziów - podkreśla KRS.

W stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje też na wypowiedź Zbigniewa Ziobry, który zlecił właściwym jednostkom prokuratury ustalenie, czy skład orzekający Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa dopuścił się przestępstwa przez odmowę zastosowania tymczasowego aresztowania w sprawie tzw. "Hossa".

Poważne wątpliwości KRS budzą też działania organów ścigania, polegające na przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych sędziego Sądu Okręgowego w Rzeszowie. - Zastosowanie w tej sprawie przeszukania, które jest instytucją procesową intensywnie ingerują w prawa i wolności obywatelskie, może być uznane za próbę zastraszenia i wywierania wpływu na osoby piastujące funkcje publiczne - zauważa KRS.

KRS podnosi, że wskazane działania organów powołanych do ścigania przestępstw i ochrony prawnej, są wykorzystywane instrumentalnie, co niewątpliwie osłabia poczucie bezpieczeństwa obywateli i zaufanie do bezstronności organów państwa wymiaru sprawiedliwości - piszą sędziowie.

KRS przypomina, że pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wymaga uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego.