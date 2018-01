Granice reformy sądów

Długo jeszcze nie ucichnš spory o reformy na szczytach Temidy, czyli KRS i SN, a już wraca pomysł, a nie jest nowy, zmian w strukturze sšdów. Przestrzegam jednak przed rozpoczynaniem nowej reformy, dopóki nie będzie efeków porzednich.

Sšdownictwo polskie przypomina piramidę. W efekcie wielu sędziów jest tuż przed awansem albo tuż po nim. Sš cztery szczeble sšdów, a w każdym stanowiska prezesów i przewodniczšcych wydziałów oraz ich zastępców. Gdyby tę piramidę dało się spłaszczyć, nie byłoby Ÿle także dla niezależnoœci sędziów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Drugim problemem jest rozbudowana sieć prawie 400 sšdów, w tym ponad 300 rejonowych. Jest więc sšd niemal w każdym powiecie. To organizacyjny skansen, jeœli się zważy, że żyjemy w dobie internetu i prawie każdy ma samochód. Nie ma istotnego uzasadnienia, by sšd, do którego przeciętny obywatel idzie kilka razy w życiu, musiał być bliżej niż miejsce pracy, a dojeżdża do niej codziennie.

Z drugiej strony także wœród sędziów następuje specjalizacja, a to wymaga ich większej liczby w sšdach, które oczywiœcie mogš mieć filie i wydziały zamiejscowe. Wiemy jednak, jaki opór budziły podobne zmiany w czasie tzw. likwidacji najmniejszych sšdów przez Jarosława Gowina.

Z pewnoœciš struktura sšdów wymaga przeanalizowania. Chodzi jednak o to, że sšdy przechodzš obecnie trzy strukturalne reformy oraz wiele reform procedur sšdowych i prawa, takich jak skrócenie okresów przedawnienia, które istotnie mogš ograniczyć liczbę spraw do sšdów wpływajšcych. Trzeba dokończyć te konieczne reformy i poczekać na efekty zamiast rozpoczynać nowe.

Może się bowiem okazać, że dotyczyć one będš sšdownictwa, które przeszło do historii.

Byłoby Ÿle, gdyby zostały tylko zmiany. Celem sš przecież nie one, ale ich efekty.