Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski: polskie uczelnie zrobiły ogromny postęp w zakresie edukacji menedżerskiej

Może nie jesteœmy Harvardem, ale w nauczaniu biznesu plasujemy się powyżej globalnej przeciętnej – mówi dziekan Wydziału Zarzšdzania UW prof. Alojzy Z. Nowak.

Rz: Najnowsze badania wykazujš, że polscy pracownicy, konsumenci i przedsiębiorcy optymistycznie patrzš w przyszłoœć. Podziela pan ten optymizm?

W przewidywaniach na ten rok jestem dużym optymistš. Po pierwsze gospodarka jest rozpędzona i nic nie wskazuje, by to stosunkowo wysokie tempo wzrostu zostało zahamowane, a po drugie następujš zmiany mentalnoœciowe. Widać je u przedsiębiorców i na uczelniach. Obserwuję na Uniwersytecie Warszawskim, a w szczególnoœci na moim wydziale, sporo optymizmu wœród kadry nauczajšcej i wœród studentów. Na pewno ma na to wpływ fakt, że jesteœmy w Unii Europejskiej, co daje szersze perspektywy, większe możliwoœci pracy, studiowania. Dodatkowo sytuacja gospodarcza sprawia, że wzrosły szanse zatrudnienia. 90 proc. naszych absolwentów ma pracę w cišgu niespełna pół roku od ukończenia studiów, a 75–85 proc. z nich uzyskuje jš w cišgu pierwszych trzech miesięcy.

Wspomniał pan o zmianach mentalnoœciowych u przeds...