"Niespodzianka" dla policji. Zwłoki w piwnicy

Jego zwłoki zawinięte w worek mordercy ukryli w piwnicy w jednym z bloków na osiedlu Żabianka. Na folii napisali wulgarne pozdrowienia dla policji. Zabójcy siedzą już w areszcie.

60-letni mieszkaniec Gdańska zaginął ponad miesiąc temu.Jednak przez ten czas policja nie natrafiła na ślad mężczyzny.

Przełom nastąpił teraz. Mieszkańców bloku, w którym mieszkał 60-latek, którego nikt nie widział od końca października, zaniepokoił nieprzyjemny zapach dolatujący z piwnicy. Wezwali więc policję.

Mundurowi od razu rozpoznali zapach rozkładających się zwłok.

Wśród materiałów budowlanych policjanci znaleźli worek, a w nim starannie zawinięte zwłoki 60-latka. Na nim był napis: "Niespodzianka dla policji. HWDP".

Funkcjonariusze opowiadali, że wszystko wyglądało tak, jakby ktoś przygotował ciało albo do wywiezienia, albo do zamurowania.

Policjanci od razu rozpoczęli swoje działania. Przesłuchali świadków, a rodzinę i znajomych zamordowanego.

Wstępnie wytypowali sprawców zbrodni. Mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn - 24-latka i 33-latka. Starszy z nich wcześniej mieszkał u ofiary. Miał też problemy z prawem. Był notowany m.in. za oszustwa i uszkodzenie mienia.

To on zdaniem prokuratury zabił 60-latka. – Ofiara została uderzona w głowę, miała złamanie kości czaszki. Po zbrodni ciało przeniesiono do piwnicy – mówi Tatiana Paszkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

33-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do winy. Jego młodszemu koledze prokuratura zarzuciła poplecznictwa czyli pomocy sprawcy zabójstwa.

Obaj mężczyźni zostali aresztowani. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że motyw zbrodni był finansowy. Wiadomo, że ofiara i zatrzymani mężczyźni znali się wcześniej.

Za zabójstwo 33-latkowi sprawcy grozi nawet dożywocie. Drugiemu z mężczyzn grozi do pięciu lat więzienia.