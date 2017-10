Human Rights Watch krytykuje PiS i apeluje do UE

Organizacja obrony praw człowieka Human Rights Watch zarzuca Polsce działania zagrażające praworządności i prawom człowieka. Unię Europejską wzywa do aktywniejszego działania.

Polska znajduje się na tej samej drodze do totalitaryzmu co Węgry – stwierdziła Lydia Gall, ekspertka organizacji obrony praw człowieka Human Rights Watch ds. Europy Wschodniej przy okazji prezentacji raportu o skutkach zmian ustawodawczych wprowadzonych od 2015 r. przez rząd PiS.

Rząd w Warszawie „ponownie pokazał, jak niewiele mu zależy na praworządności i prawach podstawowych" – oświadczyła Gall. Ustawy uchwalone przez rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość godzą w prawa człowieka, niezależność sądownictwa i prawodawstwo – czytamy w raporcie HRW.

Organizacja zarzuca obecnemu rządowi w Polsce ignorowanie „w dużym stopniu" krytyki partnerów w Unii Europejskiej i Rady Europy oraz eliminowanie ograniczeń w uprawnieniach władzy, osłabienie mechanizmów ochrony praw człowieka i ograniczenie możliwości działania krytyków" rządu.

Unia Europejska musi „działać, aby bronić wartości i praw ludzi w Polsce" – czytamy w raporcie.

Lydia Gall stwierdziła, że „po dwóch latach dialogu, który nie przyniósł żadnego rezultatu, Komisja Europejska teraz powinna przy wsparciu państw członkowskich wykorzystać wszystkie swoje uprawnienia w ramach obowiązującego prawa UE". Konkretnie chodzi jej o możliwość uruchomienia przez Komisję Europejską art. 7 Traktatu UE, który pozwala na zawieszenie prawa głosu danego kraju w Radzie Unii Europejskiej.

Organizacja HRW wzywa ponadto w raporcie polskie władze do ścisłej współpracy z unijnymi instytucjami i zadbanie o to, aby wszystkie ustawy i polityczne dyrektywy były zgodne z europejskimi i międzynarodowymi normami praw człowieka.