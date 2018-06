Kolejne zatrucia dopalaczami?

W Jastrzębiu-Zdroju znaleziono dwóch nieprzytomnych nastolatków. Trafili do szpitala, ich stan jest ciężki. Najprawdopodobniej zatruli się dopalaczami.

Informację jako pierwsze podało RMF FM. 16 i 15-latek zostali znalezieni na klatce schodowej w jednym z bloków w Jastrzębiu-Zdroju.

Obaj zostali przewiezieni na oddział toksykologii szpitala w Sosnowcu. Nastolatkowie byli trzeźwi, najprawdopodobniej zatruli się dopalaczami. Według RMF FM, ich stan określany jest jako ciężki.

Z kolei na jednej z ulic w Gnieźnie znaleziono ciało 28-letniego mężczyzny. Przyczyny jego śmierci nie są na razie znane. Zdaniem lokalnych mediów mężczyzna mógł być pod wpływem dopalaczy.

- Po ich zażyciu źle się poczuł, a następnie ustała praca serca i nastąpił zgon –podaje lokalny portal moje-gniezno.pl

Wcześniej pojawiły się informacje, że mężczyzna mógł zostać pobity. Jednak kilka godzin temu zdementowała je prokuratura.

- Z relacji prokuratora obecnego na miejscu zdarzenia wynika, że wersja z zabójstwem i pobiciem jest obecnie wykluczona. W trakcie oględzin prokuratora na miejscu nie ujawniono takich obrażeń ciała i nie stwierdzono, żeby została użyta przemoc wobec niego. Nie ma zupełnie wykładników, żeby doszło do tego typu przestępstwa – powiedziała „Głosowi Wielkopolskiemu" Małgorzata Rezulak- Kustosz, szefowa prokuratury w Gnieźnie .

Dodała, że na razie pełne przyczyny i okoliczności śmierci nie są znane. Śledczy zlecą sekcję zwłok zmarłego. Ma do niej dojść w przyszłym tygodniu.

W ub. tygodniu do szpitali w województwie zachodniopomorskim z powodu dopalaczy trafiło co najmniej 18 osób. Diler z Trzebiatowa sprzedał je co najmniej 15 nastolatkom ze swojej miejscowości. 18-latek siedzi w areszcie.

Także w ub. tygodniu w rzece Redze na wysokości mosty przy ul. Mostowej w Trzebiatowie przypadkowi przechodnie znaleźli ciało28-letniego mężczyzny.

Nieoficjalnie wiadomo, że zmarły jest bratem nastolatka, który zatruł się dopalaczami.

Od początku roku odnotowano aż 1200 zatruć dopalaczami. Najwięcej zatruć, aż 320 było w województwie łódzkim, do 300 zatruć doszło na Śląsku.

Policja ostrzega, że dopalacze to substancje uzależniające. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.

- Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią. Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna – przypomina policja.