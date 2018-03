Rada Europy krytykuje reformę sądownictwa w Polsce

Rada Europy krytycznie ocenia reformę sšdownictwa w Polsce i uważa, że zwiększa ona podatnoœć sędziów na korupcję.

Takš opinię przedstawi w czwartek GRECO (Group of States against Corruption – Grupa Państw Przeciwko Korupcji), powołana w 1999 roku przez Radę Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich sš zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. W pilnym wstępnym raporcie, który wczeœniej przekazano „Rzeczpospolitej", oceniła dwa akty prawne: ustawę o Krajowej Radzie Sšdowniczej oraz o Sšdzie Najwyższym, i to tylko w kontekœcie ich wpływu na korupcję. To inaczej niż Komisja Wenecka, inne znane już dobrze w Polsce ciało Rady Europy, które zajmuje się prawem konstytucyjnym. Analiza nie obejmuje poprawek zgłoszonych w ostatnich tygodniach przez grupę posłów PiS.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W ustawie o KRS eksperci GRECO krytykujš sposób wyboru członków wywodzšcych się ze społecznoœci sędziowskiej. Dotyczy to 15 z 25 osób. Nowa ustawa przewiduje, że wszyscy sš wybierani przez Sejm. Tymczasem GRECO zawsze zalecała, żeby przynajmniej połowa składu takich rad sšdowniczych była wybierana przez społecznoœć sędziowskš. Jak zauważa raport, w KRS będš jeszcze inni upolitycznieni członkowie: przedstawiciele Sejmu i Senatu (6), minister sprawiedliwoœci oraz przedstawiciel prezydenta. Drugim słabym punktem ustawy jest automatyczne zakończenie kadencji wszystkich członków KRS, rzekomo po to, żeby wypełnić wyrok TK w tej sprawie. GRECO zaznacza jednak, że TK apelował o wyrównanie czasu sprawowania urzędu przez wszystkich członków KRS, co może być osišgnięte w inny sposób niż poprzez jednoczesne zwolnienie wszystkich starych członków. Negatywnie ocenia także fakt, że nie ma procedury odwołania się od tej decyzji.

Druga częœć opinii dotyczy ustawy o Sšdzie Najwyższym. GRECO wyraża krytykę w zwišzku z wprowadzeniem ławników do dwóch nowo tworzonych izb SN; zajmujšcej się procedurami dyscyplinarnymi wobec sędziów oraz skargš nadzwyczajnš. Ponieważ ławnicy sš wybierani przez Senat, pojawia się ryzyko upolitycznienia.

Niezależnie od innego ryzyka – braku kompetencji. GRECO przedstawia także wštpliwoœci odnoœnie do przepisu dajšcego prezydentowi prawo stworzenia regulaminu SN. GRECO głębiej zbadała natomiast aspekty prawa wpływajšce na praktyki korupcyjne wœród sędziów. Wskazuje na obniżenie wieku emerytalnego (z 70 do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet), które ma dotyczyć również urzędujšcych już sędziów SN, i prawo prezydenta do przedłużenia mandatu członka SN poza ten limit.

Te zmiany oznaczajš faktycznie, że władza wykonawcza dostaje prawo do ponownego mianowania sędziów już urzędujšcych według własnego uznania. To otwiera drogę do wywierania wpływów na członków SN. Dlatego GRECO zaleca wyłšczenie już urzędujšcych sędziów z nowych przepisów o wieku emerytalnym, do końca ich kadencji. I zapewnienie, żeby ewentualne przedłużanie mandatu nowych sędziów było pozbawione elementu politycznego. Ponadto GRECO krytykuje punkt mówišcy o tym, że prezydent wskazuje prezesa SN z listy aż pięciu (do tej pory – dwóch) kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Zwraca też uwagę na proces nominacji prezesa SN oraz prezesów poszczególnych izb: zarówno ich kadencje, jak i sposób nominowania stwarzajš ryzyka zmniejszenia ich niezależnoœci od polityków. Za zbyt upolitycznione uważa również procedury dyscyplinujšce przewidziane dla SN. I choć w swoim raporcie GRECO nie zajmuje się szczegółowo ustawš o sšdach powszechnych, to jednak zaznacza, że sš te same kontrowersyjne rozwišzanie, które wpisano w ustawie o SN.