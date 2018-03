Wróciła zima. Niebezpiecznie na drogach

Z powodu opadów œniegu i mrozu sš ciężkie warunki na drogach. Dochodzi do licznych wypadków i kolizji. Drogowcy i policja apelujš więc o ostrożnoœć.

Œnieżyce i mróz wróciły do Polski. Najgorzej jest w Polsce południowej i centralnej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W nocy pięć samochodów zderzyło się pod Wrocławiem na S8. Utrudnienia trwały kilkanaœcie godzin.

Także w nocy na tym samym odcinku S8, tyle że na jezdni w kierunku Warszawy, doszło do innego wypadku. W zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego ranna została jedna osoba.

Utrudnienia zakończyły się dziœ o godz. 7.30.

W pištek w województwie lubelskim doszło do 127 kolizji i 6 wypadków, w których siedem osób zostało rannych.

Do kolejnych wypadków doszło w nocy i rano. Na skrzyżowaniu ulic Ełckiej i Wojska Polskiego w Grajewie ok. 2 we nocy zderzyły się dwa pojazdy: osobowe renault, którym podróżowało pięć osób oraz autobus jadšcy od ul. Piłsudskiego w ul. Kopernika.

W wypadku ranne zostały cztery osoby z renault. Jedna z nich doznała poważnego urazu kręgosłupa. Nie ucierpiał nikt z pasażerów autobusu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujšca osobówkš nie ustšpiła pierwszeństwa i uderzyła w bok wjeżdżajšcego na skrzyżowanie pojazdu.

Z kolei dziœ ok. godz. 6 na drodze ekspresowej S 86 w Sosnowcu doszło do kolizji dziewięciu samochodów. Karambol zapoczštkował kierowca, który stracił panowanie nad kierownicš i uderzył w barierki oddzielajšce jezdnie.

Kolejne nadjeżdżajšce auta nie nadšżały z hamowaniem na œliskiej nawierzchni, wpadajšc na siebie. Droga w kierunku Katowic jest wcišż zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy.

Od pištku na drogach woj. œlšskiego panujš zimowe warunki jazdy - spadł œnieg, temperatura spadła poniżej zera, nawierzchnia wielu dróg jest œliska.

Ta sama droga jest zablokowana w województwie łódzkim. Między Kępnem i Wieruszowem na jezdni w stronę Warszawy przewróciła się ciężarówka.

Policja apeluje o ostrożnoœć na drogach. - Na wielu trasach w kraju może występować gołoledŸ, może padać œnieg z deszczem lub marznšcy deszcz. Jazdę kierowcom miejscami może utrudniać także mgła – wyliczajš policjanci.

Przypominajš, że zmiana aury wymusza zmianę techniki prowadzenia pojazdu, o czym wielu kierowców zapomina. Dodajš, że ważnym elementem bezpieczeństwa jest też należyte odœnieżenie pojazdu i oczyszczenie szyb z warstwy lodu.

- Zgodnie z prawem pojazd w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadšcych lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porzšdku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto podczas jazdy kierowca powinien mieć zapewnione dostateczne pole widzenia- tłumaczy policja.

Apeluje, by w zmiennych warunkach atmosferycznych z jakimi mamy obecnie do czynienia, kierowcy zmienili technikę jazdy.

- Niedostosowanie prędkoœci do warunków ruchu, nieustšpienie pierwszeństwa przejazdu, nieudzielnie pierwszeństwa pieszym, jak również niezachowanie bezpiecznej odległoœci między pojazdami to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków – wyjaœniajš funkcjonariusze.

Apelujš też, by piesi nie wchodzili bezpoœrednio na jezdnię przed nadjeżdżajšcy pojazd. - Mimo że na przejœciu majš pierwszeństwo przed pojazdem, to obowišzani sš zachować szczególnš ostrożnoœć przechodzšc przez jezdnię – podkreœlajš mundurowi.

Zauważajš, że bardzo często piesi poruszajšc się po drodze po zmierzchu zapominajš nie tylko o obowišzku, ale również o koniecznoœci używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

-Piesi poruszajšcy się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym majš obowišzek używać elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłšcznie dla pieszych lub po chodniku- tłumaczy policja.

IMGW wydało ostrzeżenia w sumie dla 11 województw. W weekend możemy się spodziewać się intensywnych opadów œniegu, zawiei i zamieci, a także ujemnych temperatur.

- Wychłodzenie organizmu jest jednym z poważniejszych zagrożeń zimowych. Reaguj, gdy ktoœ potrzebuje pomocy. Dzwoń na numer alarmowy 112 –apeluje Rzšdowe Centrum Bezpieczeństwa.